Cinthia Fernández enfrentó a Daniela Vera Fontana, la ex de Roberto Castillo: “Siempre estuvo celosa de mí”

Cinthia Fernández habló de la relación con su abogado (América)

Luego de la oficialización de su relación con el abogado Roberto Castillo, la panelista Cinthia Fernández respondió a las declaraciones de Daniela Vera Fontana, ex pareja de Castillo, quien la había señalado como la causante de la separación en una serie de mensajes que se filtraron a los medios y que fueron reproducidos en distintos programas,.

Fernández, actual panelista de LAM explicó que Castillo le informó que estaba separado durante una cena en la que él se le declaró. “Yo no tengo por qué pelear con ella. No me hago la buena ni nada, pero también tengo un límite”, explicó respecto de la posición en la que se encuentra actualmente, teniendo en cuenta los ataques que siente desde ciertos sectores.

“Me parece como innecesario todo porque Rober tiene una hija de 12 años que ve todo. Mis hijas medio que viven en un tupper”, comentó sobre el foco del conflicto, para luego destacar que “trato de respetar porque hay criaturas en el medio”. Incluso se mostró empática con el lugar que tiene la exmujer de su pareja en la actualidad al explicar: “También me separé, también sufrí y entiendo que pueda tener bronca. También es un combo jodido para ella porque soy una mina que estoy muy expuesta”.

Cinthia Fernández blanqueó su romance

Sin embargo, pese a todo, se tomó un minuto para dejar en claro qué es lo que realmente le molesta de esta instancia que están viviendo y las declaraciones a su alrededor: “Yo no estoy con un tipo si está ocupado. Ustedes me conocen como amigo, y más allá de eso no necesito que nadie me cubra el traste, como dijeron en redes sociales. A mí me parece que si un tipo gusta de vos...y bueno, separate. Pero tampoco creo haber sido el motivo. Creo que ellos ya venían mal hace un montón de tiempo. Ella siempre estuvo celosa de mí”.

Sobre el comienzo de la relación, la también empresaria destacó que “estamos hace un mes y una o dos semanas” y que todo comenzó con una cena entre ambos, donde él le aseguró que tenía que decirle algo personalmente, ante lo que le dijo: “Conozcámonos”, en tanto que ella ya se sentía atraída por él, pero pese a todo, le explicó que le parecía extraño porque “lo tenía en un lugar de respeto”.

“Yo me separé, pero no es por vos, es porque vengo mal”, fueron las palabras de Castillo al blanquear su situación sentimental a Cinthia, quien no dudo en afirmar que se siente enamorada. Incluso, reconoció que “yo soy muy respetuosa, no me zarpo, cero gata, es más nunca estuve a solas en ninguna audiencia con él”.

Difunden chats entre Roberto Castillo y su ex, en medio del escándalo con Cinthia Fernández

Cabe recordar que Cora Debarbieri horas antes difundió en A la tarde los supuestos chats que involucran a Fernández, Castillo y Daniela. En primer lugar, relató el diálogo entre el abogado y la arquitecta respecto a la aparente incongruencia entre la fecha de la separación y el inicio del romance con la bailarina.

Roberto Castillo: —Jamás fuiste cornuda, nunca, y vos lo sabés. Te miré a los ojos y vos sabés lo que hablamos.

Daniela Vera: —¿Y ahora de novios, enamorados? Nunca te lo voy a perdonar.

Castillo: — Nos dejamos de amar, Dani. Qué culpa puedo tener que no supimos cuidar nuestra relación.

Vera: —Caradura, yo te amé profundamente.

Según Debarbieri, entre el abogado y la arquitecta aparentemente no habría una intimidad de pareja, sobre todo a partir de cierta distancia que había manifestado él, y que ella atribuyó a un incipiente romance con Fernández:

Vera: —Vos no me tocabas porque la tocabas a esa.

Castillo: —No, jamás. Un día te miré y te dije: “Tengo que irme de esta casa porque mi corazón no puede seguir luchando por esta relación”.

Vera: —Me faltaste el respeto y me lo seguís faltando ya estando de novio con esa mujer.

Castillo: —Mil veces te hablé y lo sabés.

Vera: —Una cosa es eso, otra cosa es irte corriendo con Cinthia.