Cronología de un escándalo: entre celos y engaños, así empezó la historia de amor de Cinthia Fernández y Roberto Castillo

“Estamos juntos hace más o menos un mes y medio”, se sinceró Cinthia sobre el comienzo de la relación amorosa con su abogado

“¿Estás de novia con Roberto Castillo?”, le preguntó directamente Ángel de Brito a Cinthia Fernández, apenas comenzó la tarde de este martes en su programa #ÁngelResponde, por el canal de streaming Bondi Live. Un simple “Sí” de la mediática disparó un sinfín de especulaciones, de rumores de romance confirmados y de voces de uno y otro lado. Un escándalo mediático que recién empieza.

“Estamos juntos hace más o menos un mes y medio”, se sinceró Cinthia sobre el comienzo de la relación amorosa con su abogado. Aunque ya hacía semanas que se decía que mantenían un vínculo que traspasaba lo comercial, ninguno de los dos lo había blanqueado. En este caso, fue la panelista de LAM la que se animó a poner en palabras el amor que siente por el letrado, quien le llevó adelante la causa judicial que ella tenía contra su exmarido Matías Defederico por la cuota alimentaria de sus tres hijas en común, Charis, Bella y Francesca.

El origen

Los presentó un abogado en común hace algunos años. Todo comenzó cuando Cinthia se separó de Defederico y, a partir de entonces, entabló una lucha a nivel judicial por diversos reclamos contra el papá de sus hijas. Corría el año 2016. Al tiempo, Castillo comenzó a defenderla en una causa penal que la mediática tenía por ese entonces y desde allí tomó el caso familiar de Cinthia. En ese momento, el abogado estaba en pareja con Daniela Vera Fontana, con quien tenía dos hijas, Helena y Olivia, de 4 y casi 2 años; y una hija mayor, Pilar, fruto de su primera esposa.

A Roberto y Cinthia los presentó un abogado en común hace algunos años

En un principio, según allegados, el abogado y la bailarina “establecieron una buena relación comercial que no traspasaba los límites profesionales entre ambos”. Sin embargo, algo ocurrió para que comenzaran a verse de otra manera, más cercana, dejando de lado la amistad que los unía.

En medio de una de las crisis de pareja de Castillo con la mamá de sus dos hijas menores, Roberto y Cinthia se habrían dado permiso para entablar un vínculo diferente. Un conocido de ambos le contó a Teleshow que “hubo un día en que comenzaron a enviarse mensajes y a charlar de sus vidas y, al final, se dieron cuenta de que algo más pasaba entre ellos”.

La separación

Aunque las redes sociales a veces muestran una realidad que no existe, hasta no hace mucho, Roberto Castillo y Daniela Vera Fontana se mostraban muy felices y en familia, según retratan sus fotos y los comentarios que intercambiaban en sus perfiles de Instagram. En el feed de las cuentas personales del abogado y de la arquitecta, ambos lucen abrazados, tomados de la mano y hasta compartiendo diferentes vivencias: desde vacaciones, fiestas, hasta reuniones con amigos. Instancias que, a la luz de los hechos, ya no existen.

Según pudo confirmar Teleshow por allegados a la pareja, ellos no estaban casados, pero convivían y habían formado una familia. “A él no le gusta estar por estar con alguien y, cuando notó que las cosas no fluían entre ellos, se lo planteó a Daniela y le expresó el profundo desgaste que atravesaban. Prácticamente, no tenían intimidad, y no estaba bueno que las nenas compartieran ese escenario de mala onda, de peleas”, destacaron.

Hasta no hace mucho, Roberto Castillo y Daniela Vera Fontana se mostraban muy felices y en familia

De acuerdo con estas fuentes cercanas, “Castillo adora a su expareja, porque es la madre de sus hijas, pero el amor se habría acabado”. Otro detalle que revelaron es que el abogado le habría confesado su relación con Cinthia a la madre de sus hijas después de que ella se lo preguntara varias veces con insistencia. “Ella ya lo sabía”, le aseguraron a este medio.

En tanto, Cinthia habló con Ángel de Brito, en Bondi, y reveló que la exmujer de Castillo le mandó un mensaje fulminante: “Justo te viniste a aprovechar de que estábamos separados, habiendo tantos tipos...”. Después, según su relato, la ex del abogado borró el texto, por lo que no quedó evidencia.

Por su parte, De Brito también se hizo eco de este escándalo. “Ellos ya habían tenido varias crisis. Roberto fue mi abogado en el caso (Susana) Roccasalvo, lo conocí hace tres o cuatro años y en el transcurso de todos estos años él me contó que se fue de la casa y que se separó varias veces”, recordó el periodista. “Cuando le empecé a hacer chistes me pidió que no ‘porque la ex lo volvía loco porque estaba celosa de Cinthia’”, agregó.

En diálogo con Teleshow, Castillo fue claro con respecto a su estado actual. “Sí, estoy separado”, reconoció sin dar más detalles. En cuanto a las fechas en que él y su clienta comenzaron a charlar en términos “personales” no existirían conflictos pese al reclamo de su exmujer; ya que todo habría comenzado luego de la disolución del vínculo entre ambos. Algo que de alguna manera confirmó Cinthia, a la espera de la palabra oficial del letrado.

Daniela y Roberto no estaban casados, pero convivían y habían formado una familia

Qué dijo la ex de Castillo

“Hace tiempo que no veo sus publicaciones porque Cinthia me bloqueó. Nunca pude ver el famoso video del champán en donde ‘la señora’ estaba en top en su casa. Muy prolijo de parte del abogado que manejaba el champán”, aseguró Daniela, a través de una conversación por WhatsApp con Luis Ventura, quien reprodujo los mensajes este martes en A la tarde (América).

“Hace un mes que terminamos. Nos separamos hace exactamente un mes. No puede mentir con eso Roberto Castillo, salvo de que tenga miedo de que lo haya visto antes. Son dos sinvergüenzas. Ese 25 de mayo estuvo en el acto del colegio de su hija, después de eso hubo una pequeña discusión de pareja y, sin justificativo, él decidió irse”, agregó, molesta, a través del relato del periodista.

“¿Por qué Cinthia me bloqueó en las redes sociales? Yo en ese momento era la mujer de su abogado. ¡Bastante chiquilina y cul… sucio! Hace tiempo que no veo sus publicaciones”, escribió en letras mayúsculas para demostrar su indignación, en un mensaje que cruzó con Cora Debarbieri, quien tiene una relación cercana con la exesposa de Matías Defederico.

Daniela Vera Fontana asegura que se separó hace un mes de Roberto Castillo y sospecha que él le fue infiel con Cinthia Fernández

“Yo confiaba en mi marido. Aparte, él me había mirado a los ojos cuando empezaron los rumores con Cinthia y me había dicho que ella no era su tipo de mujer. Ella necesita cámara para vivir y él aprovecha la cámara”, disparó. “Cora, te quiero decir que desde hace tiempo se vienen riendo de mí a mis espaldas”, aseguró visiblemente dolida.

Este martes, horas después de la confirmación de Cinthia Fernández sobre su relación sentimental con Castillo, Cora Debarbieri difundió en el programa que conduce Karina Mazzocco los supuestos chats que involucran a Fernández, Castillo y Vera. En primer lugar, relató el diálogo entre el abogado y la arquitecta respecto a la aparente incongruencia entre la fecha de la separación y el inicio del romance con la bailarina.

En medio del escándalo mediático, resuena el triángulo amoroso que tiene todos los condimentos de un perfecto culebrón, con las versiones de uno y otro lado. Una historia de amor y desamor que recién comienza.