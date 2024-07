Los presuntos chats entre el nuevo novio de Cinthia Fernández y su expareja: “Caradura, te amé profundamente”

Difunden chats entre Roberto Castillo y su ex, en medio del escándalo con Cinthia Fernández (América)

El triángulo amoroso entre Cinthia Fernández, su abogado Roberto Castillo y la ex del letrado Daniela Vera sigue sumando nuevos capítulos a un inesperado y escandaloso culebrón. Desde que en la pantalla de A la tarde echaron a correr las versiones del romance, todo se precipitó en cuestión de horas. La negativa poco convincente de Castillo, el enojo de Vera y la confesión de Fernández al aire de Bondi Live, que sitió el inicio del vínculo en un lapso de un mes y un mes y medio. Y en esa siempre difusa cuestión de las fechas parece estar la madre de esta batalla.

Horas después de las declaraciones de la panelista, Cora Debarbieri difundió en A la tarde (América) los supuestos chats que involucran al triángulo amoroso. En primer lugar, relató el diálogo entre el abogado y la arquitecta respecto a la aparente incongruencia entre la fecha de la separación y el inicio del romance con Fernández.

Roberto Castillo: —Jamás fuiste cornuda, nunca, y vos lo sabés. Te miré a los ojos y vos sabés lo que hablamos.

Daniela Vera: —¿Y ahora de novios, enamorados? Nunca te lo voy a perdonar.

Castillo: — Nos dejamos de amar, Dani. Qué culpa puedo tener que no supimos cuidar nuestra relación.

Vera: —Caradura, yo te amé profundamente.

Según Debarbieri, entre el abogado y la arquitecta aparentemente no habría una intimidad de pareja, sobre todo a partir de cierta distancia que había manifestado él, y que ella atribuyó a un incipiente romance con Fernández:

Cinthia Fernández blanqueó su romance (Bondi Live)

Vera: —Vos no me tocabas porque la tocabas a esa.

Castillo: —No, jamás. Un día te miré y te dije “tengo que irme de esta casa porque mi corazón no puede seguir luchando por esta relación”.

Vera: —Me faltaste el respeto y me lo seguís faltando ya estando de novio con esa mujer

Castillo: —Mil veces te hablé y lo sabés.

Vera: —Una cosa es eso, otra cosa es irte corriendo con Cinthia

En este punto, la periodista aseguró que el letrado invitó a cenar a Fernández, le contó lo que sentía como ella y le declaró su amor. El encuentro se habría producido hace aproximadamente un mes. Y otra vez, la imprecisión al hablar de las cifras es lo que argumenta cada una de las partes. A continuación, De Barbieri reveló un mensaje de Daniela a Cinthia, fechado el 15 de junio cuando el romance no había adquirido estatus público. “Te pido disculpas por las llamadas, no sé de qué temas me hablás, pero quiero que se termine este jueguito porque no me hace bien. Te encaro de mujer a mujer, porque vos tenes una familia y no está nada bueno que se invente un romance entre vos y él”.

Posteriormente, hubo otro mensaje de la arquitecta que la bailarina no le responde y que motivó el bloqueo: “No lo puedo creer, teniendo tantos hombres te pusiste de novia con mi amor, el padre de mis hijas. Aprovechaste que estábamos en una crisis de menos de un mes para ponerte de novia. Tenemos dos hijas y te viniste a poner en nuestro camino”, expresó. La versión de Castillo apunta a una crisis de pareja que se remontaría al menos dos años y que motivó que acudieran a un profesional para intentar sanar el vínculo. Algo que a la luz de los hechos no ocurrió y desató una novela de la que recién se escriben los primeros capítulos.