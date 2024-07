Wanda Nara se animó a cambiar de look y sorprendió a sus seguidores en las redes

Wada Nara se animó a un radical cambio de look que arrasó en las redes (Video: Instagram)

Wanda Nara busca estar a la par de las tendencias donde quiera que esté. A semanas de su regreso a Buenos Aires, su larga cabellera fue uno de los cambios más bruscos que tomó para estar a la moda. Su flequillo fue el accesorio principal de ese entonces, pero decidió ir por más y se animó a un color completamente diferente.

“Quisiera ser sin sentimientos”, escribió la conductora en su último posteo en Instagram, el cual fue acompañado de una serie de imágenes. Las más notorias fueron las primeras, las cuales dejaron a la luz que se animó a la tendencia del Cherry, un tono rojizo que se volvió el favorito de varias jóvenes en el último tiempo. También sumó algunos detalles de su día a día desde su regreso al país, tales como meriendas, descansos a los rayos del sol y sus preciados artículos de Hello Kitty, el conocido personaje de la gatita que tanto le fascina a ella.

El posteo logró alcanzar más de 277 mil ‘me gusta’ por parte de sus fanáticos y amigos, entre los cuales se destacó Kennys Palacios al responder el texto de la publicación con un “¡ya lo sos amor!”. Por otro lado, Mauro Icardi hizo su aparición en la sección de comentario y le lanzó un picante piropo que no pasó desapercibido: “Quisiera ser esa Kitty…”.

El look de Wanda que logró convertirse en furor en las redes

La conductora se sumó a las tendencias tras cortarse el flequillo

“Hermosísima”, “Yo quisiera ser Wanda, de verdad”, “Qué hermoso te queda el colorado”, “Wow, hermosa”, “No podés más, diosa de la tierra”, “La única reina”, “El borgoña es un fuego, dale Wanda”, “Qué bien queda ese rojo, un fuego”, “Qué buen color cereza”, “Parecés Frutillita”, fueron algunas de las tantas reacciones que recibió Nara al lucir su nuevo color ante el ciberespacio.

A fines de junio, la empresaria fue acompañada por su hija Francesca para cambiar de estilo. “New look. No sé quién le dio vida a quién. Te amo”, escribió en el posteo en el que posó junto a la pequeña, la cual parecía una gota de agua por el gran parecido a la modelo. A las pocas horas de publicarlo, aprovechó para enseñar la secuencia donde contó que le prometieron a Isabella, la más pequeña de la familia, que se iban a animar al flequillo. “Las promesas se cumplen y acá estamos las rolingas. Creo que mañana cuando nos levantemos vamos a pegarnos en el espejo, ¡chau!”, expresó en uno de los tantos videos que enseñó el resultado final tras pasar por su peluquero de confianza.

Wanda y su hija Francesca tan solo una semana atrás

“Es una muñeca Fran”, “Son dos gotas de agua”, “Les queda precioso ese look”, “La nena es un clon”, “Mini Wan”, “Clon de mamá y muy parecida a su tía Zaira”, fueron algunos de los tantos halagos que recibió la dupla madre e hija. También hizo su aparición Kennys, quien señaló: “Me voy dos días y hace cag…”.

La empresaria se mostró indecisa con respecto a su anterior inmueble (Instagram)

A la par de sus cuidados estéticos, la modelo se tomó el trabajo de tomar ciertas decisiones personales. Al llegar al país, se mudó a un piso de lujo con todas las comodidades para ella y su familia. “Buen día, Buenos Aires. En otra vida fui arquitecta, ¿decoradora?”, escribió junto a una de las imágenes del avance de las remodelaciones. Luego le siguió el cambio de muebles, lámparas y ciertos artículos decorativos, a lo cual indicó que se trataba de “nuevos aires”.

Pero lo que más sorprendió a sus fanáticos fue el planteo que realizó respecto al su anterior inmueble. “¿Qué hago con mi depto viejo? No lo quiero vender”, comentó, para terminar realizando una encuesta para que la gente vote. “Mi depto viejo... ¿Lo hago oficina de WN, lo alquilo o lo dejo de ‘bulo’ de emergencia para amigas?”, comentó, con humor, lo cual sorprendió a los internautas en la plataforma de Meta.