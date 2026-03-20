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Israel atacó campamentos del ejército sirio tras una ofensiva contra los drusos atribuida a tropas de Damasco

La Fuerza de Defensa de Israel respalda a la minoría que ocupa el territorio cercano a su frontera y garantiza su seguridad ante los choques con tribus beduinas

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Israel bombardea posiciones de las
Israel bombardea posiciones de las fuerzas de Siria tras nuevos combates con milicianos drusos en Sueida

El ejército israelí anunció este viernes haber atacado campamentos del ejército sirio en respuesta a una ofensiva contra la comunidad drusa en la provincia sureña de Sweida atribuida a tropas de Damasco.

Este último estallido de violencia entre ambos países vecinos se produce en un contexto de guerra que sacude Oriente Medio tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán el 28 de febrero.

“Durante la noche, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron un cuartel general y armamento en campamentos militares del régimen sirio en el sur de Siria”, declaró el ejército israelí.

“Esto se produjo en respuesta a los sucesos de ayer, en los que civiles drusos fueron atacados en la zona de Sweida. Las FDI no permitirán que se produzcan daños contra los drusos en Siria y continuarán actuando para protegerlos”.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó el jueves que se produjeron enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y combatientes de tribus locales contra facciones drusas opositoras en la zona rural occidental de la provincia de Sweida.

Los combates comenzaron después de que proyectiles de mortero cayeran sobre zonas controladas por las facciones drusas. El bombardeo posterior alcanzó barrios residenciales en la ciudad de Sweida, sembrando el pánico y el miedo entre los residentes, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.

Un comité sirio revela "graves
Un comité sirio revela "graves violaciones de DDHH" durante la ola de violencia sectaria en Sueida

Los medios estatales sirios no mencionaron los enfrentamientos ni los ataques aéreos israelíes.

En julio pasado, se estima que miles de personas murieron cuando estallaron enfrentamientos entre combatientes drusos y tribus beduinas sunitas en la provincia de Sweida.

El gobierno sirio afirmó que sus fuerzas intervinieron para detener los enfrentamientos, pero testigos y observadores los acusaron de tomar partido por los beduinos.

Israel, donde también reside una comunidad drusa, bombardeó a las fuerzas del gobierno sirio durante los enfrentamientos, alegando que actuaba para defender a la minoría y hacer valer sus propias demandas de desmilitarización del sur de Siria.

Bajo la presión de Estados Unidos, Israel y Siria acordaron en enero establecer un mecanismo de intercambio de inteligencia, en una medida sin precedentes destinada a poner fin a décadas de hostilidad.

Tras el derrocamiento del longevo gobernante de Siria, Bashar al-Assad, en diciembre de 2024, Israel desplegó sus fuerzas en la zona desmilitarizada patrullada por la ONU en los Altos del Golán, anexionados por Israel, y ha llevado a cabo cientos de ataques en Siria, así como incursiones regulares.

(Con información de AFP)

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