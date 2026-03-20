“Andá a lavarte el...”: un policía insultó y golpeó a una mujer que fue a hacer una denuncia en la comisaría

Así fue la agresión del policía a la mujer

Un grave episodio de violencia policial tuvo lugar en la ciudad de Mar del Plata, donde un policía insultó y golpeó a una mujer que se acercó hasta la comisaría para hacer una denuncia. El oficial fue desafectado por un periodo de tres meses. Toda la secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad de la dependencia policial.

De acuerdo con medios locales, Teresa Lissalt del Pilar, la víctima, acudió a la comisaría 16° de Mar del Plata junto a su pareja para denunciar una estafa.

“Recibí un mensaje de una amiga con capturas de que estaban vendiendo mis espejos por Marketplace con otro precio. Le empezaron a escribir y se retiraban en mi negocio. Entonces vine a la comisaría 16ª, la más cercana, donde me dijeron que no me tomaban la denuncia porque no hay delito. Le dije que están estafando gente y mandan a mi local a retirar los espejos", relató en diálogo con Canal 8.

El efectivo, un subteniente con más de 17 años de servicio, se negó a tomar la denuncia con el argumento de que “no hay delito penal”, ya que no se había producido un robo físico. La situación se tornó tensa cuando la mujer insistió en que su caso fuera atendido, pero el oficial mantenía su actitud.

“¿Cómo que no nos robaron nada? Nos hacen quedar mal. Mandan una entrega a nuestro local”, le recriminó la mujer que, acto seguido, le reprochó no haberle tomado la denuncia. “Voy a ir a la DDI y voy a decir que vos....”, dijo, según se ve en el video. “Bueno hacé lo que quieras. ¡Andá a lavarte el orto!“, le contestó el policía, sentado en su escritorio.

“¿Andá a lavarte el orto me decís?”, contestó, sorprendida, la mujer. “Bueno, esperame un segundo”, le dijo con la intención de sacarle una foto con su teléfono. Al intentar registrar la agresión con el celular, el agente se levantó de su escritorio, la empujó hacia la salida y la golpeó. Hubo un pequeño forcejeo entre la víctima y el policía, mientras la mujer llamaba a su pareja para que la ayudara. El objetivo del oficial era echar a la mujer de la Comisaría, quien opuso resistencia como pudo.

La situación se salió de control y ante el escándalo, aparecieron en la escena los compañeros del subteniente, a quienes se lo observaba sorprendidos por la situación.

“Él me agrede verbalmente, yo me vuelvo para filmarlo y ahí empieza el forcejeo y los empujones. Tengo lesiones de un oficial de policía", dijo Teresa al canal marplatense.

La mujer intentó defenderse de la agresión del Policía

“Si bien voy a destacar que el comisario me atendió bien y trató de bajarme los decibeles porque yo me puse muy mal,tiene un grado de responsabilidad porque maneja la comisaría. Y al muchacho le habían sacado el arma hace poco, es un oficial conflictivo“, declaró.

“Me dijo que no sabía cómo disculparse, quese escapaba de sus manos. Me atendió bien y me habló siempre en el mismo tono de voz. Además,me dio la razón, que el oficial tendría que haberme tomado la denuncia. Si estafar gente no es delito, ¿qué es un delito?“, añadió.

“Él no me quería tomar la denuncia, me corresponde por cercanía y por donde tengo el local. Entonces me puse en posición de que tenía que tomarme la denuncia y pasó esto", expresó