“Tengo un pequeño secreto”: el enorme gesto de Novak Djokovic con una de las jóvenes figuras del tenis

Moise Kouame, el tenista francés de 17 años, recibió un mensaje de felicitación de Novak Djokovic tras lograr su primera victoria en el cuadro principal de un Masters 1000 en el Miami Open. El gesto del serbio se produjo luego del triunfo de Kouame frente a Zachary Svajda, que le permitió avanzar en el torneo y marcar un hito como el ganador más joven en la historia del certamen.

El impacto de este reconocimiento no pasó inadvertido para Kouame, quien compartió la experiencia durante una entrevista con Tennis Channel. “Novak me escribió. ¡Estoy tan nervioso, ni siquiera sé qué responder! Me envió un mensaje por Instagram para felicitarme y desearme buena suerte en el torneo”, contó el joven, que debutó con victoria el jueves en Miami. La emoción fue evidente en el relato del francés: “Honestamente… recibir un mensaje así de tu ídolo… ¡Oh dios mío, es increíble! No puedo creerlo. Es demasiado para mí”.

La comunicación de Djokovic, actual número tres del mundo y ganador de 24 títulos de Grand Slam, añadió un componente especial al histórico debut de Kouame. El adolescente, que desde pequeño admiró al serbio, confesó que el mensaje llegó justo después de haber superado el reto ante Svajda. “Tengo un pequeño secreto... Después de la victoria, Novak me envió un mensaje”, remarcó tras imponerse por 5-7, 6-4 y 6-4.

El contenido del mensaje fue directo y motivador. Según relató el propio Kouame, Djokovic le escribió: “Gran partido hoy. Felicidades. Ojalá llegues lejos en el torneo”. El joven francés, actualmente en el puesto 385 del ranking ATP, reconoció no saber cómo responder a su ídolo: “Quizás Novak. Gracias, mi ídolo’. No… ¡No sé! Imagínate que tu ídolo te envía un mensaje directo así… Es lo más genial del mundo”.

El ascenso de Moise Kouame en el circuito profesional ha sido vertiginoso. Nacido en 2009, comenzó a destacar luego de sumar dos títulos en el ITF World Tennis Tour y debutar en el ATP Tour en Montpellier a comienzos de esta temporada. La victoria en Miami no solo extendió esa racha positiva, sino que lo convirtió en el tenista más joven en quedarse con un duelo en este certamen.

Moise Kouame no puede ocultar su felicidad tras conquistar su primer triunfo en el Master 1000 de Miami (Captura de video)

La admiración de Kouame por Djokovic va más allá de los logros deportivos. En la entrevista, el francés explicó cómo el serbio ha marcado su carrera. “Espero que, algún día, no sean sueños, sino una realidad, y esto es realmente por lo que estoy trabajando”, expresó sobre su objetivo de seguir los pasos del actual número uno.

El próximo desafío para Kouame será enfrentar a Jiri Lehecka, ubicado en el puesto 21 del escalafón mundial, el rival de mayor ranking que habrá tenido hasta el momento. La última presentación del checo fue el 2 de marzo en la ronda de 64 en el Masters 1000 de Indian Wells, cuando cayó por 6-4 y 6-1 contra el argentino Sebastián Báez.

La historia de Moise Kouame y su irrupción en el Miami Open ha sumado un capítulo inesperado con la reacción de Novak Djokovic. El mensaje, que llegó tras una jornada histórica, consolidó el sueño del joven tenista y aportó una dosis extra de motivación en el inicio de su carrera profesional.

La progresión de Kouame se refleja en el ranking y en los resultados, pero también en la atención que empieza a captar dentro del circuito. La interacción con una figura de la talla de Djokovic refuerza el impacto de su aparición en el Masters 1000 de Miami, donde sigue avanzando con la expectativa de sorprender en las siguientes rondas.

Novak Djokovic, por su parte, no estará presente en Miami este año. El serbio decidió retirarse del certamen debido a una lesión en el hombro derecho, según confirmó la organización. El tenista serbio compitió en Indian Wells, donde alcanzó la cuarta ronda en individuales y la segunda ronda en dobles junto a Stefanos Tsitsipas . El finalista del Abierto de Australia de este año, de este modo, ahora tiene un récord de 7-2 en individuales esta temporada.

Vale destacar que Nole, de 38 años, es seis veces campeón de Miami y el año pasado llegó a la final antes de caer ante Jakub Mensik. El serbio ostenta el récord de mayor número de títulos ATP Masters 1000, con 40, y ha ganado 101 trofeos en el circuito.