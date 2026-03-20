Suiza suspendió las exportaciones de armas a Estados Unidos por la escalada militar en Medio Oriente

El presidente suizo, Guy Parmelin (REUTERS/Elisabeth Mandl/Archivo)

El Consejo Federal de Suiza anunció este viernes la suspensión de licencias para exportar material de guerra a Estados Unidos debido a los ataques en curso contra Irán, en línea con la política de neutralidad que caracteriza a Berna.

La decisión ocurre en un contexto de máxima tensión internacional tras los recientes bombardeos coordinados entre fuerzas estadounidenses e israelíes contra objetivos iraníes y sus contragolpes.

La ofensiva comenzó luego de una serie de incidentes en Medio Oriente que incluyeron ataques atribuidos a Irán contra intereses estadounidenses y de sus aliados. Estados Unidos e Israel habían comenzado sus operativos contra Irán hace tres semanas.

La ofensiva busca garantizar el paso de barcos petroleros y gasíferos a través del Estrecho de Ormuz

En paralelo, el gobierno estadounidense activó un plan militar para restablecer la navegación en el Estrecho de Ormuz, punto clave para el comercio internacional de petróleo y gas. La administración Trump ordenó la intervención de unidades navales, advirtiendo que la operación continuaría con o sin el respaldo total de sus aliados occidentales.

En este marco, Suiza comunicó oficialmente: “La exportación de material de guerra a países implicados en el conflicto armado internacional con Irán no puede autorizarse mientras dure el conflicto”.

Las autoridades suizas remarcaron que la suspensión afecta todas las licencias en trámite y futuras, y que la medida permanecerá vigente mientras continúen las hostilidades.

Irán publicó el lanzamiento de nuevos misiles

La postura helvética impacta directamente en la industria armamentista local y plantea interrogantes sobre la cooperación en defensa entre Suiza y Estados Unidos. La decisión podría replicarse en otros países europeos que mantienen acuerdos de venta de armas con Washington.

Las consecuencias del conflicto ya afectan el comercio internacional y la seguridad energética global, dado que el Estrecho de Ormuz es una de las principales rutas de exportación de hidrocarburos del mundo.

Las autoridades suizas no descartaron ampliar restricciones si el enfrentamiento se extiende a otros actores regionales o compromete la estabilidad de Europa.