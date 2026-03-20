Los servicios públicos se dispararon 11,4% en marzo: cuánto necesita una familia para cubrir luz, gas, agua y transporte

Para un usuario de ingresos medios, la boleta de luz promedió los $49.462, mientras que la de gas natural se ubicó en torno a los $28.025 mensuales.

El costo de vida en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registró un nuevo salto durante el tercer mes del año, impulsado por una actualización generalizada en los cuadros tarifarios de los servicios básicos. Según el último Reporte de Tarifas y Subsidios elaborado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET), una familia promedio necesitó en marzo $213.557 para cubrir sus necesidades de luz, gas, agua y transporte público.

Este valor representa un incremento del 11,4% respecto a febrero, consolidando una tendencia de encarecimiento en el gasto regulado que afecta de manera directa el presupuesto de los hogares. El informe destaca que “los incrementos de tarifas en todos los servicios explican el aumento de la canasta”, marcando una dinámica en la que el Estado continúa reduciendo su participación en el financiamiento de los costos operativos de las empresas prestadoras.

En términos interanuales, la escalada es aún más pronunciada. La canasta de servicios públicos del AMBA aumentó un 445% frente a marzo de 2025, un porcentaje que se ubica significativamente por encima de la inflación general del periodo (el IPC interanual de febrero fue de 33,1%), reflejando el proceso de recomposición tarifaria y quita de subsidios que se profundizó en el último año.

El transporte como principal eje del gasto

Dentro de la estructura de gastos analizada por el IIEP, el transporte público se consolidó como el rubro con mayor peso relativo y el que registró el incremento mensual más agresivo. Para un hogar promedio del AMBA, el gasto en transporte alcanzó los $101.026 por mes, lo que implica una suba del 14,8% en comparación con el febrero y un salto del 70% respecto a marzo del año pasado.

Este ítem representa por sí solo el 47% de la canasta total de servicios públicos. La suba está vinculada a la actualización de los boletos de colectivos y trenes, en un contexto donde el Gobierno busca equiparar los costos del área metropolitana con los valores vigentes en el interior del país.

El informe subraya que la incidencia del transporte es determinante en la configuración del gasto mensual, ya que “el gasto en Transporte es el rubro con mayor peso y que tuvo un incremento del 14,8% respecto del mes anterior”. Esta situación impacta con mayor dureza en los trabajadores que dependen diariamente de la red de transporte para movilizarse entre el conurbano y la Ciudad de Buenos Aires.

Energía y agua: los aumentos en las facturas hogareñas

El resto de los componentes de la canasta también mostró variaciones al alza durante marzo. En el caso de la energía eléctrica, un usuario de ingresos medios (Nivel 1) enfrentó una factura promedio de $49.462 mensuales (3,2% más que en febrero). Por su parte, el servicio de gas natural por red se ubicó en los $28.025 por mes para el mismo perfil de consumo (14% de suba mensual).

En cuanto al servicio de agua potable, que en el AMBA es prestado por la empresa AySA, la factura media para un hogar sin subsidios alcanzó los $35.045 en marzo (12,6% de incremento). “En el mes de marzo un hogar promedio del AMBA, sin subsidios, gasta $213.557 en la canasta de servicios públicos”, detalla el documento del IIEP, evidenciando que la suma de los servicios energéticos y el agua totaliza $112.531, superando incluso el ya elevado costo del transporte.

La evolución de estos precios responde a una política de “sinceramiento” de costos. Actualmente, los hogares del AMBA pagan tarifas que, en promedio, cubren el 65% de los costos de los servicios, mientras que el 35% restante sigue siendo financiado por el Estado Nacional a través de subsidios directos a las empresas. Sin embargo, esta cobertura estatal ha retrocedido considerablemente en comparación con el 52% que representaba en el mismo mes del año anterior.

Cobertura de costos y subsidios estatales

Uno de los puntos centrales del informe es el análisis de cuánto del costo real del servicio es afrontado por el usuario. En el sector eléctrico, el precio que pagan los usuarios cubrió en marzo el 72% de los costos de generación, mientras que en el gas natural la cobertura tarifaria fue del 97%.

“El esfuerzo fiscal por el pago de subsidios se redujo significativamente en el primer bimestre del año”, señala el informe. Según los datos oficiales procesados por la UBA y el Conicet, los subsidios energéticos cayeron un 38% en términos reales durante enero y febrero de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025. Esta caída se explica principalmente por el diferimiento de pagos a la administradora del mercado eléctrico (Cammesa) y a las empresas productoras de gas, sumado al incremento en el precio estacional que pagan los usuarios finales.

A pesar de los aumentos, el reporte advierte que la persistencia de la inflación genera una presión constante sobre los costos de los servicios. Además, en el caso de la energía, el costo de producción está dolarizado, lo que implica que cualquier movimiento en la paridad cambiaria se traduce, tarde o temprano, en una mayor necesidad de subsidios o en nuevos ajustes tarifarios para mantener el nivel de cobertura actual.

Impacto en los ingresos y perspectivas

El peso de la canasta de servicios públicos sobre el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) o sobre los salarios medios se ha incrementado de manera notable. Mientras que hace un año la canasta representaba un 10,8% en los ingresos de un trabajador formal promedio, hoy esa cifra llega al 12,3%, obligando a las familias a reconfigurar sus patrones de consumo en otros rubros como alimentos o esparcimiento.

El estudio del IIEP concluye que la dinámica de precios regulados continuará siendo un factor de presión sobre el índice de precios al consumidor durante el primer semestre de 2026. Con un Estado decidido a alcanzar el equilibrio fiscal, el traslado de los costos de producción a las facturas finales parece ser la herramienta principal, lo que sitúa a los hogares en una situación de vulnerabilidad ante la pérdida de poder adquisitivo frente a las tarifas.

La canasta de $213.557 se consolida así como un nuevo piso para el gasto fijo de las familias en el AMBA, una cifra que, según las proyecciones de los especialistas, seguirá ajustándose en los próximos meses en función de la evolución de los precios mayoristas y la programación de las audiencias públicas para los servicios de transporte y agua.