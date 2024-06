Wanda Nara se animó a un radical cambio de look con su hija Francesca

La empresaria y su hija mayor dejaron todo en manos de su estilista de confianza (Instagram)

Conocida por estar a la par de las tendencias, Wanda Nara decidió darse un nuevo cambio de look. Su larga cabellera fue la protagonista de este cambio como lo fue en reiteradas ocasiones. Pero no lo hizo sola, sino que estuvo bien acompañada de su hija Francesca, quien también se sumó al nuevo estilo de su madre.

A días de su llegada a Buenos Aires, la empresaria se animó a realizar una serie de cambios en su vida. El que más se destacó fue su mudanza a un nuevo piso, el cual remodeló a su gusto. También aprovechó para hacer lo mismo con su pelo, el cual pasó de dejar su rostro al descubierto a atrapar las miradas con un jugado flequillo, el cual causó furor entre sus seguidores.

“New look. No sé quién le dio vida a quién. Te amo”, escribió en el posteo en el que posó junto a su hija mayor, la cual parecía una gota de agua por el gran parecido a la modelo. A las pocas horas de publicarlo, la conductora amasó más de 161 mil ‘me gusta’. Lo mismo ocurrió con los mensajes de sus seguidores, los cuales inundaron la sección de comentarios. “Es una muñeca Fran”, “Son dos gotas de agua”, “Les queda precioso ese look”, “La nena es un clon”, “Mini Wan”, “Clon de mamá y muy parecida a su tía Zaira”, fueron algunos de los tantos halagos que recibió la dupla madre e hija. Pero eso no fue todo, ya que la opinión de Kennys Palacios, amigo y estilista de la modelo, no se hizo esperar y comentó: “Me voy dos días y hace cag…”.

El resultado final del corte de pelo de la modelo y su hija

Previamente grabaron la secuencia del corte de pelo. “Hicimos una promesa con Isabella, que es mi hija más chiquita que se cortó el flequillo, que nos íbamos a cortar el flequillo. Tenemos un recuerdo cuando Fran era chiquita que tenía flequillo y le quedaba hermoso, yo también, pero pasaron los años… Me puede quedar muy bien o muy mal”, comentó Wanda previo a mostrar unas imágenes de ambas con ese look.

Wanda Nara y Francesca Icardi luciendo el radical cambio que se hicieran en sus cabelleras

“Este es el resultado final. Las promesas se cumplen y acá estamos las rolingas. Creo que mañana cuando nos levantemos vamos a pegarnos en el espejo, ¡chau!”, cerró Nara luego de enseñar el resultado final en las plataformas sociales.

Wanda y sus estudios de rutina

Wanda Nara mostró los estudios que se hizo para controlar su leucemia (Video: Instagram)

No todo se basó en el lado estético, sino que la mediática también aprovechó para cuidar de su salud. A raíz del diagnóstico de leucemia, volvió a seguir las indicaciones de sus médicos al pie de la letra y pasó por el instituto Fundaleu, el centro donde se controla su estado de salud.

Con el fin de estar pendiente de la evolución de la enfermedad que difundió la Fundanción, el pasado 24 de octubre, la hermana de Zaira Nara dejó todo en manos de los especialistas. En esta oportunidad le tocó sacarse sangre, por lo que debió permanecer por un rato con la extraccionista, quien apareció en sus historias de Instagram.

“Bueno, tenemos que hacer todo esto hoy. Tranquila, ¿por qué tenés miedo? Si es lo mismo que la otra vez, no pasa nada”, resaltó la mujer mientras le enseñaba una serie de tubos de ensayo para tomar muestras y luego analizarlas en el laboratorio para verificar que no haya cambiado el panorama.

Lejos de ocultar su incomodidad, Nara le dejó en claro que no podía creer en sus palabras. “¿Sí? No fue tanto la otra vez”, le indicó a la especialista a cargo de realizar los estudios periódicos para mantener bajo control su diagnóstico y no llevarse ningún sobresalto.