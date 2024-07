Roberto Castillo habló tras los rumores de romance con Cinthia Fernández: “Sí, estoy separado”

Cinthia Fernández celebró el final de su conflicto legal con Matías Defederico con un gran abrazo a Castillo que disparó las alarmas

Los rumores comenzaron hace un tiempo y de a poco las cosas se pusieron en su lugar. Cinthia Fernández comenzó a ser relacionada con su abogado Roberto Castillo y fue Luis Ventura desde el aire de A la tarde (América) quien disparó la noticia del supuesto romance y le puso voz a la expareja del letrado.

“Los viernes, después de la cena de las chicas de LAM (América), Fernández se va con el abogado. Es algo que viene sonando y lo sabemos todos. Había dos familias en el medio”. disparó Ventura. Y fue la propia Cinthia quien le contestó al aire de LAM: “No hice nada, yo estoy soltera. El día que forme una pareja lo voy a decir tranquilamente cuando esté segura de blanquear, cuando esté segura de un hombre. Quiero empezar una relación tranquila, estoy hace muchos años sola, disfruto de estar sola también. La opinión de Ventura... lo de él es gracioso. Para decir lo que él dice tenés que tener pruebas. Me parece que no está bueno ensuciar a nadie”.

Habló la exesposa del abogado que relacionan con Cinthia Fernández: “Son dos sinvergüenzas”

Pero el periodista no dejaría las cosas allí, y en las últimas horas quien se sumó a la conversación fue Daniela Vera Fontana, expareja del abogado, quien destacó que Fernández la bloqueó de sus redes sociales por lo que “nunca pude ver el famoso video del champagne en donde ‘la señora’ estaba en top en su casa. Muy prolijo de parte del abogado que manejaba el champagne”.

Tras ello, expresó que “hace un mes que terminamos. Nos separamos hace exactamente un mes. No puede mentir con eso Roberto Castillo, salvo de que tenga miedo de que lo haya visto antes”, para luego referirse en duros términos a ambos: “‘Son dos sinvergüenzas. Ese 25 de mayo estuvo en el acto del colegio de su hija, después de eso hubo una pequeña discusión de pareja y, sin justificativo, él decidió irse”,

“Yo confiaba en mi marido. Aparte él me había mirado a los ojos cuando empezaron los rumores con Cinthia y me dijo que ella no era su tipo de mujer. Ella necesita cámara para vivir y él aprovecha la cámara”, se despachó la mujer que tiene dos hijas junto al abogado.

Cinthia Fernández y los rumores con su abogado

Invitada al ciclo #AngelResponde del streaming Bondi, Cinthia intentó esquivar la situación ante la pregunta de todos los presentes, que solo giraban en torno a ese tema y expresó que lo hará al aire de LAM.

En medio de ese panorama y en diálogo con Teleshow, Castillo fue claro con respecto a su estado actual: “Sí, estoy separado”. El abogado no quiso extenderse más sobre la cuestión ni referirse a los rumores que lo vinculan a la bailarina y empresaria, intentando poner paños fríos en medio un conflicto mediático que comenzó a extenderse en el tiempo.

Sin embargo, según pudo saber Teleshow, el vínculo entre Castillo y Fernández ya no sería solo laboral sino que ya habrían existido entre ellos encuentros en la casa del letrado, a solas. Además, con respecto a las fechas en que el abogado y su clienta comenzaron a charlar en términos personales, no existirían conflictos pese al reclamo de su exmujer, ya que todo habría comenzado luego de la disolución del vínculo entre ambos.

Roberto Castillo y Daniela Vera Fontana, en una vieja postal familiar

¿Quién es Roberto Castillo?

Abogado penalista es reconocido por su participación en casos de alto perfil. A lo largo de su carrera representó a varias figuras públicas, incluyendo a Fabián Cubero, Ángel de Brito, Gladys ‘La Bomba Tucumana’ y Flor Moyano.

Castillo intervino en causas penales de gran relevancia mediática y judicial. Un ejemplo destacado de su labor es la defensa exitosa de la agente policial Lorena Miño, en el caso del homicidio de Lucas González. Asimismo, se desempeñó como abogado de la parte particular damnificada en el caso de Sebastián Villa, entre otros casos penales notables.

Tras los rumores, Cinthia Fernández habló de su relación con su abogado, Roberto Castillo

En su página web oficial, Castillo detalla su experiencia en la defensa de diferentes figuras públicas y su participación en procesos judiciales que han captado la atención tanto de medios de comunicación como del público.

Fue así que también intervino en el caso de Cinthia Fernández tras un extenso lapso de enfrentamientos sobre la custodia y manutención de sus hijas Charis, Bella y Francesca, fruto de su relación con Matías Defederico. La disputa, que ganó notoriedad por las constantes apariciones de ambos progenitores en los medios de comunicación y en sus redes sociales, se cerró. Así, luego de varios años de batalla sin descanso, la bailarina se mostró exultante por el final del conflicto legal. “Quiero contarles que hoy mi lucha llegó a su fin”, comenzó narrando en su cuenta de Instagram.

“Después de muchos años de pelearla, en los que pasé por todo el repertorio de cosas malas por el que puede pasar una mujer que lucha por los derechos de sus hijos, se terminó”, siguió Cinthia y le agradeció a su abogado, por la lucha en Tribunales y por haber logrado “un precedente histórico en la Justicia que es conseguir la figura ‘alimentos futuros hasta la mayoría de edad’”. Esa tarde ambos festejaron con abrazos y champán, muy cercanos, y subieron las imágenes a sus redes.

“El responsable es él, Roberto Castillo. El hombre que se cargó como pocos mi caso. Un tipo más soñador, luchador y apasionado que yo, que dijo: ‘Esto algún día tiene que cambiar y yo lo voy a lograr’. Una justicia que lo escuchó y empezó a abrir la cabeza y el corazón. Y transformó el curso de esta causa y las que vendrán. Una luz de esperanza en el camino de esas 7 de cada 10 mujeres que quedan solas con todo”, agregó, para elogiar el accionar de su representante legal.