Rumores de romance e infidelidad: Cinthia Fernández y Roberto Castillo hablaron sobre su relación

Cinco años después de su relación con Martín Baclini, y tras finalizar su conflicto legal con su expareja, Matías Defederico, el amor habría regresado a la vida de Cinthia Fernández. Según contó Luis Ventura en A la tarde (América), la bailarina habría iniciado un vínculo con su abogado, Roberto Castillo. Horas después de la noticia, la mediática se hizo eco del tema y cruzó las versiones que la relacionaban con el letrado.

Todo empezó cuando Luis Ventura comentó: “Los viernes, después de la cena de las chicas de LAM (América), Fernández se va con el abogado. Es algo que viene sonando y lo sabemos todos. Había dos familias en el medio”. Si bien Fernández está soltera desde hace tiempo, la polémica residía en la fecha de separación del abogado con su expareja. Como si fuera poco, en sus redes sociales, Roberto Castillo había abierto una caja de preguntas y un seguidor le preguntó si estaba soltero. A lo que el letrado respondió que sí.

Con todo este panorama, Ángel de Brito comenzó a tratar el tema en su programa hasta que recibió un audio de la propia Cinthia Fernández, explicando la situación, y respondiendo las palabras de Ventura: “Qué te puedo decir, si está separado Roberto, que es mi abogado, le preguntan a él. Si está separado, hace cuánto, su vida es suya. No hice nada, yo estoy soltera. El día que forme una pareja lo voy a decir tranquilamente cuando esté segura de blanquear, cuando esté segura de un hombre. Quiero empezar una relación tranquila, estoy hace muchos años sola, disfruto de estar sola también. La opinión de Ventura…lo de él es gracioso. Para decir lo que él dice tenés que tener pruebas. Me parece que no está bueno ensuciar a nadie”.

La bailarina también dio detalles de su razonamiento y contó su pensamiento en este tipo de situaciones: “Soy una persona de pensamiento bastante antiguo que, si una mujer decide estar con un hombre casado, también tiene culpa la mujer. Yo soy muy retrógrada en eso, por eso siempre salté a la yugular en los casos que fueron públicos, como el de la China Suárez. Porque yo tengo un pensamiento bastante antiguo, la mina para mí tiene la culpa. Si en realidad tiene ganas de estar con vos, o está mal con la mujer, bueno separate. Después probá con esa mina y todas las que quieras. Ese es mi pensamiento, algunos sostienen que el hombre siempre tiene la culpa. Esto es lo que sostengo”.

Fue entonces cuando Fernanda Iglesias comentó una particularidad en el perfil de la expareja de Castillo: “El abogado hizo en Instagram una cajita de preguntas, alguien le preguntó si estaba separado y él puso que sí. Y la cuenta de Instagram de la mujer está como que es la esposa de él”.

Para terminar el tema, Ángel de Brito recibió un mensaje del abogado, quien sintió la necesidad de aclarar la situación y sus vínculos: “Yo estoy hace tiempo separado de Daniela, mi exmujer. Me fui de mi casa hace dos meses y medio. Pero mi mujer es consciente del tiempo que llevamos separados. Jamás le fui infiel a ella”. Al terminar de reproducir el audio, el conductor comentó que estaban separados bajo el mismo techo.