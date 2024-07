Alexis El Conejo Quiroga se refirió al romance entre Coty Romero y Nacho Castañares

El exparticipante cordobés dio a conocer cómo reaccionó ante el noviazgo de sus antiguos compañeros de reality (Instagram)

Luego de varias idas y vueltas, Coty Romero y Nacho Castañares decidieron dejar de ocultar su amor. El domingo pasado causaron un gran revuelo luego de compartir una romántica postal donde se los ve disfrutando de su tiempo a solas. Al blanquear su relación, todas las miradas apuntaron hacia la expareja de la correntina y amigo del español, Alexis El Conejo Quiroga.

Teleshow tuvo la oportunidad de hablar con el cordobés, quien se refirió a la flamante confirmación. “Nada para comentar y, por respeto a la persona con la cual estoy saliendo, no hablo de mi ex”, explicó el hombre en un intento de mantenerse ajeno al romance de los jóvenes con los que convivió en el reality. Al referirse a su propia relación, ya que se encuentra saliendo con una persona que no es del medio, aseguró que están muy bien, “tranquilos, sin apuros, y de a poco…”.

También fue consultado respecto a la influencer Martina Arrascaeta, con quien fue vinculado a mediados de mayo y negó que hubiese algo más que una amistad. “Hace tiempo que no hablo. Por un tema de distancia hemos ido perdiendo la comunicación, pero tampoco fuimos novios, fue más algo de los medios”, aseguró Quiroga respecto a la versión que hizo circular la emisión del ciclo de streaming El Ejército de la Mañana (Bondi Live), conducido por Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno, donde suelen dar varias primicias del mundo del espectáculo.

Quiroga desmintió que estuviese en un vínculo con la influencer cordobesa

Cabe recordar que Alexis vivió una apasionada historia de amor con Coty durante su paso por la edición previa de Gran Hermano (Telefe). Su vínculo superó las barreras de la casa y llegó a durar varios meses tras la eliminación de ambos. Pero todo fue en declive tras volver a compartir elenco en el Bailando 2023 (América), donde se enfrentaron mano a mano para llegar a la instancia final.

En medio del desarrollo de la competencia, Coty fue quien dio el primer paso para anunciar su ruptura. Con la decisión tomada, atrás quedaron las aventuras compartidas, los tatuajes en común y los proyectos de convivencia. “Queríamos contarles que con Ale decidimos terminar nuestra relación. Les agradecemos un montón todo lo que hacen e hicieron por nosotros, pero cada uno tenemos nuestros proyectos en los cuales queremos enfocarnos al máximo y creemos que es lo mejor”, explicó ella en ese entonces, lo cual parecía dar indicios de una posible reconciliación.

Pero una vez que se conocieron las versiones de infidelidad por parte de Quiroga, su vínculo quedó completamente destruido. Ambos decidieron tomar caminos separados y rehacer sus vidas, las cuales tienen un futuro prometedor en los medios. Mientras que él se metió en la música, la joven no se quedó atrás y apostó al modelaje. Ahora, además, anda con el corazón contento, tras revelar que está en pareja con Nacho.

Los exparticipantes dejaron al descubierto su noviazgo (Instagram)

Pero pasó tiempo hasta que lo confirmaron ante las cámaras, ya que a inicios de junio, Romero le negó a Ángel de Brito que existiese tal vínculo amoroso. “Nosotros somos amigos que nos estamos conociendo”, señaló Coty y dijo que no le importaba lo que pudiesen hablar al respecto. “Nosotros estamos solteros, solos hace un tiempo. Los dos pasamos por cosas difíciles y no hablo de la relación que él tuvo con la Tora, sino de tiempo pasado. Yo la consideraba una amiga y mucha gente puede decir que está mal lo que estoy haciendo, pero una no elige qué sentir. Además, mis amigas realmente son las que conozco desde los 4, 6 años…”, sentenció la exparticipante del ciclo a semanas de confirmar su relación en su cuenta secundaria en Instagram.