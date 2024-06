Tini Stoessel compartió las postales de su viaje a México y mostró su look al despertarse: “Lo que sucede cuando me levanto”

Las postales de Tini Stoessel desde México

Alejada de los escenarios, e instalada en territorio mexicano desde hace unas semanas, Tini Stoessel puso su foco en la actuación y en la nueva serie que protagoniza. En ese contexto, la cantante comparte el detrás de escena de sus rodajes, sus momentos más divertidos con amigos y las últimas postales de su día a día.

Así, a modo de resumen, la intérprete de “Cupido” publicó en su cuenta de Instagram un carrusel con diez fotos que reflejan su estadía en Ciudad de México. La primera imagen que la artista compartió con sus más de 21 millones de seguidores la mostraba sentada en una silla luciendo un look con lentes oscuros, una gorra de béisbol y dos trencitas. “Salimos a cenar muy rico”, comentó la joven para darle contexto a la primera imagen.

Lejos del glamour de la primera, la segunda mostraba a la joven antes de comenzar su rodaje. Con un set de maquillaje en su regazo, Tini aparecía con una toalla turquesa en su cabeza. En la siguiente, la cantante resaltaba con una capucha, ante un atardecer, en medio del set de filmación. La artista también compartió una imagen en donde se puede ver el equipo que usaron para grabar y la dinámica del trabajo. “Nos fuimos a pasar el fin de semana con muchos amigos y la pasamos hermoso, me maquillé y me peine”, escribió Stoessel para explicar las primeras fotos.

En ese marco también le agradeció a uno de sus compañeros, Martín Barba, por las jornadas de grabación compartidas: “Te quiero mucho, es hermoso trabajar con vos, esta experiencia está siendo inolvidable, te quiero. Gracias por ser tan buen compañero”.

Más allá de todo esto, una de las fotos que más sorprendió a sus seguidores fue cuando la joven mostró su look descontrolado minutos después de haberse levantado. “Lo que sucede cuando me levanto y me despierto con el pelo así de corto”, comentó la joven mientras se la veía frente a un espejo luciendo una remera con personajes como Mickey, Minnie, Donald y Daisy.

En las postales restantes, la cantante también compartió una de sus golosinas favoritas desde que se instaló en México: un chupetín de caramelo relleno. “Me enamoré de este chupetín desde que llegue a México”, escribió la artista para explicar su gusto.

La joven, que acostumbra a cambiar de look de forma seguida, volvió a ser tendencia en las últimas semanas por un particular parecido que encontraron sus fans. Todo se dio cuando una joven comparó a la artista con un personaje de una película de Pixar. De un lado aparecía Stoessel con su flequillo corto con dos colitas, y del otro Boo, la niña de Monster Inc.

El meme comenzó a tomar repercusión, después de miles de ‘me gusta’ y retuits, la propia cantante se hizo eco de la comparación. Lejos de enojarse, la joven reposteó ambas fotos y escribió: “Jajajajaja soy”, junto a un emoji de ternura. En ese marco, Stoessel también se mostró cantando y bailando junto a la influencer Eliane Gallero y Carolina. Junto a sus amigas, la hija de Alejandro Stoessel se divertía al ritmo de “Si antes te hubiera conocido” una de las últimas canciones de la colombiana, Karol G. Siguiendo la letra de la canción, la intérprete de “Carne y hueso” fingía hacer karaoke con una brocha de maquillaje en su mano.