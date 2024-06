Mariano Peluffo analizó Gran Hermano: el fenómeno de Furia y la conducción de Santiago del Moro

Mariano Peluffo hablo sobre Gran Hermano, el fenomeno de Furia y la conduccion de Santiago del moro

Gran Hermano 2023 causó gran repercusión no solo para la televisión argentina sino para las plataformas digitales quienes siguieron el minuto a minuto del reality de Telefe que llega a su fin el próximo 7 de julio. Opiniones cruzadas, discusiones, fandoms, haters y otras manifestaciones dijeron presente a diario para debatir la participación de los últimos hermanitos dentro de la casa más famosa del país.

Y al igual que los espectadores, muchos periodistas hablaron al respecto. Y algunos, con conocimiento de causa, como Mariano Peluffo, histórico conductor de galas y debates del reality. En declaraciones a LAM (America TV) analizó los puntos salientes del programa a días de su finalización.

En primer lugar, el notero quiso saber cómo veía al personaje de Juliana Scaglione popularmente conocida como Furia, si creía que iba a tener futuro en la televisión. “Te digo la verdad, no lo seguí este año”, se excusó Peluffo. “Lo hemos hablado incluso con Santi (del Moro) en la radio cuando nos cruzamos. Lo siguieron a full en mi casa, mis hijas, pero la verdad que no lo seguí”, comenzó diciendo Peluffo.

“Sí te puedo sumar que es el programa más visto de la tele y tiene un montón de repercusión porque siempre la tuvo y eso está buenísimo. Pero la verdad que no sé los nombres, los personajes, algo sí por lo que a veces se habla, pero no les tengo ni los perfiles”, admitió, antes de abordar a la participante más popular de esta edición. “Por Furia tengo entendido que levanta mucha polémica porque sigo muchos amigos en las redes que sí lo siguen. Que un personaje no pase desapercibido eso claramente divide aguas y son los que de alguna manera terminan moviendo la aguja. Como Cristian U, por ejemplo que lo amaban y lo odiaban”.

Mariano Peluffo en uno de sus tantas versiones en Gran Hermano. Aquí, recibiendo a Silvina Luna

En este sentido, Mariano respaldó a la producción del programa. “Para mí, encontrar los personajes que te mueven la aguja siempre es un acierto del casting, del conductor, de todos y me parece que explotarlo también. Y si todavía estamos acá y me estás preguntando de esto es porque está súper explotado, ¿o no?”, reflexionó el periodista.

Por último, el notero del ciclo que conduce Ángel de Brito, quiso saber qué le parecía la conducción de Del Moro en esta temporada. “Vos estuviste tantos años, Jorge (Rial) también. ¿Hay un tiempo, un timing que por ahí el conductor tiene que tratar de no pasarse, de salir o no?”, indagó el reportero.

”Yo creo que cada uno tiene su estilo y manteniendo la autenticidad después está en cada uno ver si te terminás subiendo al ring o no, porque si tenés que salir a contestar cada cosa que pasa y dicen también es como desgastante y no terminás más. Después entrás en otro lugar que es un poquito más difícil de desactivar, que es lo que los demás dicen adrede para que vos te subas y así entonces generar. Entonces ya en un momento es como el perro que se muerde la cola y no para nunca. Para mí lo mejor es cortar y listo. Te quedás en tu casa y a los dos días sale otra cosa y fin”, aclaró Peluffo.

Y sobre lo más dificil de conducir un programa como Gran Hermano, el actual presentador de Qué mañana (El Nueve) fue claro: “Arriar toda esa gente: los panelistas, los participantes. la familia de los participantes, el piso, el público, que no se caiga el clima. Los productores, que son un montón. Creo que Santi se lo está re bancando, arranca a las 06:00 y termina a cualquier hora de la noche. Yo a veces me voy y veo que mis hijas están apagando la tele y digo cómo hace él a las 05:30 está llegando a la radio. La verdad, titánico”, concluyó Peluffo, respaldando el trabajo de su colega.