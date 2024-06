El tenso cruce entre Furia y la periodista Romina Scalora en Bendita: “¿Qué sos vos, defensora de pobres?”

El tenso cruce entre Romi Scalora y Furia en Bendita: “¿Qué sos defensora de pobres vos?” (Video: El Nueve)

Desde que salió de la casa de Gran Hermano, Juliana Furia Scaglione continúa siendo la protagonista y a pesar de haber quedado eliminada en la puerta de la final, sus participaciones en varios programas genera gran repercusión por sus declaraciones y sus dichos.

Fiel a la personalidad que la caracteriza, este jueves Furia fue invitada a Bendita (ciclo que conduce Beto Casella por El Nueve) y tuvo un tenso ida y vuelta con la panelista Romina Scalora. Todo se dio cuando debatían su participación dentro del reality y cara a cara la humorista le dijo todo lo que pensaba. A Juliana no le gustó y arremetió sin filtro.

“Dijiste varias veces ‘mogólico’ para insultar, me molestó lo de HIV y que quieras sacar a gente del closet en contra de su voluntad”, comenzó diciendo Scalora, a lo que Furia le respondió: ”¿En contra de su voluntad? ¿A quién?“. ”Sí, lo hiciste con Mauro, lo hiciste con el Chino y mirando a una cámara así que sabías bien lo que estabas haciendo”, agregó la panelista.

Indignada por lo que estaba escuchando, Furia insistió: “¿Y vos qué sos? ¿Defensora de pobres? No entiendo. ¿No entendés que es un reality show y que somos personajes? Demasiado que estoy acá sentada y tenés la posibilidad de hablar conmigo, cuando uno mira una serie no tiene la posibilidad de preguntarle nada al personaje, era un juego lo tenés que entender”, agregó.

“La verdad es esta: ¿no te gustó mi personaje? Te lo recontra acepto. Que disparé 16 veces a gente y pude sacar a los jugadores gracias a que la gente me apoyó, la verdad es que lo tenés que aceptar. Ahora, no te gustó mi personaje y mi juego, listo, no pasa nada. Mis maneras y mis modos, solamente el que dice ‘basta’ es Gran Hermano”, continuó Juliana justificando su actitud dentro del reality.

Romi Scalora le dijo a Furia que tuvo ventaja por la producción: “Te ayudaron” (Video: canal Nueve)

En tanto, Romina aclaró: “Es que sí, no me gustó para nada y tengo derecho a decírtelo. Un montón de gente que salió en El debate (Telefe) se sentó y dijo ‘sí, la verdad una cag.., re pifié, estuve mal, pido disculpas’. Honestamente, a mí me hubiese gustado que vos hagas lo mismo“, sostuvo la panelista quien mientras se explayaba fue interrumpida por Scaglione: “Yo ya pedí disculpas, pasa que vos no ves los programa donde las pido”.

“Lo del HIV no fue una disculpas”, continuó la panelista. “Disculpame, pero sí lo fue. Me parece que te estás tomando todo muy personal, te recomiendo que leas el libro de Los cuatro acuerdos”, concluyó Juliana.

Si bien Beto siguió con el programa y le pusieron fin a la discusión ahí, más tarde ambas mujeres volvieron a cruzarse cuando debatían otro tema. “Todos gritaban y se peleaban, todos discutieron pero la protagonista soy yo y por eso mostraban mi carita, porque vende más. Gracias”, lanzó Furia sosteniendo su visión de juego y argumentando su paso por el reality.

En tanto, Romina cerró tajante dejando sin palabras a la invitada. ”Sí, por eso te dieron una mano y no te expulsaron ante algo que creo que si lo hubiera hecho un hombre hubiese estado afuera inmediatamente que fue tu actitud con Mauro”, expresó a lo que Juliana le contestó: “Vos eras espectadora, si no te gustaba cambiabas de canal”.