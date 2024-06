El rotundo cambio de look de Marcelo Tinelli para viajar a Estados Unidos a ver la Copa América

Marcelo Tinelli en la peluquería: cambio de look para viajar a Estados Unidos (Instagram)

Marcelo Tinelli no se detiene. Mientras define los detalles profesionales para encarar el segundo semestre del año, entre rumores de vuelta a la televisión y la realización de su reality familiar, el conductor partió por estas horas rumbo a Estados Unidos. Allí, la selección argentina defenderá su título en la Copa América y el conductor se embarcó con su primo y compinche, Luciano El Tirri, para repetir las inolvidables aventuras del Mundial de Qatar. Pero antes, festejó el cumpleaños de su novia Milett Figueroa y pasó por la peluquería, para mostrarse con un cambio rotundo en su cabellera.

El de Bolívar compartió un video en el que se lo veía relajado, hablando por teléfono, mientras el coiffeur realizaba su tarea. “Nuevo look para ir a ver junto a El Tirri a un amigo a Miami”, posteó ya con el trabajo finalizado y el pelo de color fucsia, que causó furor entre sus seguidores. La frase, apunta sin dudas a Lionel Messi, con quien el conductor forjó una relación, al punto que recibió al rosarino y su familia en reiteradas oportunidades en su casa del Tigre. En la ciudad costera, donde reside el astro desde su incorporación al Inter Miami, la Selección hará base durante su participación en el torneo.

La emoción de Luciano El Tirri antes de viajar a la Copa América (Instagram)

Todo comenzó hace algunas horas, cuando, todavía con el cabello platinado, Marcelo le contó a sus seguidores su plan para el certamen continental, que comenzará el jueves 20 de junio en Estados Unidos. “Nos vamos juntos a cubrir la Copa América. Tengo un pálpito que hay que seguir a la selección”, le dice al ex Fabulosos Cadillacs, que lo abraza emocionado. Luego, se los ve en pleno vuelo, uno al lado del otro como siempre, dispuestos a seguir los pasos de la Scaloneta en el país del norte, y reflejar cada uno de sus pasos en las redes sociales.

En el medio, el conductor celebró el cumpleaños de Milett Figueroa. Luego de algunos rumores sobre un supuesto distanciamiento, el de Bolívar homenajeó a la modelo peruana con una serie de declaraciones románticas, que se iniciaron con la foto de una cena de a dos: “Feliz cumple mi amor. Por muchos más momentos compartidos juntos. Te amo mi vida”, escribió junto a un corazón. “Te amo cosita linda”, replicó Figueroa.

El cambio de look de Marcelo Tinelli (Instagram)

Marcelo Tinelli viajando a Miami

Más tarde, Marcelo reflejó el tiempo que llevan juntos con un collage de imágenes y momentos. Allí se los vio de vacaciones en la playa, de gala tanto para la ceremonia del Martín Fierro de la Moda como para el casamiento de Candelaria Tinelli y Coti Sorokin, o de entrecasa, disfrutando de comidas y sobremesas. De fondo, eligió musicalizar con “Motor y motivo”, de Grupo 5, referente de la música tropical en el país incaico. “Solo con mirarte. Me has hecho cautivo / A primera vista me enamoraste”, dice parte de la letra que no casualmente utilizó para el videoclip. “Feliz cumple, feliz vida, mi amor”, escribió al pie, etiquetando a su novia, quien respondió: “Celebrando la vida y el amor, todos los días a tu lado”, junto emojis de corazón y el símbolo del infinito.

El romántico saludo de cumpleaños de Marcelo Tinelli a Milett Figueroa (Instagram)

Por estas horas, Milett habló con Socios del espectáculo y contó cómo pasa sus días con el creador de VideoMatch: “Celebro todos los días el amor. Me ha tocado el mejor tiempo para el amor. Te juro que no siento la diferencia de edad”, señaló, y se refirió a la armonía de la familia ensamblada, derribando las versiones acerca de que no tenía buena relación con las chicas Tinelli. “Mi familia adora a Marcelo, él es un hombre encantador. Y las hijas de Marcelo son tan especiales que es imposible llevarse mal con gente dulce y sensible. No tengo idea de dónde salieron los rumores que nos llevamos mal”, sentenció.