La romántica cena que Marcelo Tinelli tuvo por el cumpleaños de Milett Figueroa: el mensaje que le dedicó

Marcelo Tinelli junto a Milett Figueroa (Foto: Instagram)

El romance entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa ha sido tema de conversación desde el comienzo de la relación cuando se conocieron en la pista de Bailando 2023. En medio de rumores de idas y vueltas de su pareja, el vínculo entre el conductor y la modelo ha demostrado ser sólido. En el día del cumpleaños de la peruana, el conductor le dedicó un romántico mensaje.

Este lunes 10 de junio, Milett celebra su cumpleaños número 32 y el animador quiso agasajarla de una manera especial. En la noche del domingo, Tinelli invitó a Figueroa a cenar en un reconocido restaurante, donde ella sopló las velitas después de la medianoche.

La pareja se tomó una foto juntos para conmemorar el momento, y Marcelo la acompañó con un mensaje en sus redes sociales: “Feliz cumple mi amor. Por muchos más momentos compartidos juntos”. Milett, visiblemente emocionada por el gesto, respondió: “Te amo, mi vida”.

El posteo de Marcelo Tinelli en el día del cumpleaños de Milett Figueroa (Foto: Instagram)

El gesto de Tinelli reafirma el compromiso y cariño que ambos comparten, mostrando a todos que su relación sigue firme y llena de amor. La pareja ha logrado mantenerse unida a pesar de las adversidades y los rumores, consolidando su vínculo.

Marcelo Tinelli tiene todo listo para viajar a Estados Unidos, donde se disputará la Copa América 2024 para seguir a la selección argentina, pero no lo hará solo, sino con un miembro de su familia. El popular conductor de TV compartió en sus redes sociales la emotiva invitación que le hizo a su primo Luciano El Tirri para que lo acompañe a seguir a ‘La Albiceleste’ en la competencia internacional que se realizará en las ciudades de Nevada, Texas, Carolina, Arizona, Florida, Giorgia, entre otros.

La gran pregunta es si Milett Figueroa lo acompañará al evento deportivo, ya que Marcelo no solamente viajaría al evento deportivo con su primo El Tirri sino que también iría con su hijo Lolo.

Los rumores de separación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

Las versiones de separación comenzaron tiempo atrás por distintos motivos. Entre ellos, el faltazo de la modelo al cumpleaños del conductor. Al respecto, Milett Figueroa sostuvo en declaraciones: “No siempre tenemos que estar pegados”, afirmó, a LAM. En la misma línea, anunció que tampoco la verán en algunos eventos familiares porque prefiere que su pareja disfrute plenamente de sus hijos.

Marcelo Tinelli junto a Milett Figueroa

“Yo respeto mucho los momentos que él pasa con sus hijos, que son muy especiales. Yo lo conocí así, con ese amor a sus hijos. Yo no voy a venir a decirle: ‘Discúlpame, no me gusta que pases tiempo con tus hijos, o es conmigo o no es’. Las cosas como son, una relación se basa en darse tiempo y momentos especiales, cada uno tiene momentos con la familia”, precisó.

Asimismo, aclaró que su ausencia en importantes reuniones familiares se debe a que no siempre recibe invitaciones de las hijas de Marcelo Tinelli. Según explicó, comprende perfectamente la posición de las influencers, ya que no tienen una relación cercana ni un lazo de parentesco directo.

“Hemos convivido en Punta del Este, hay una relación hermosa, existe una relación muy linda. Cande ya salió a aclararlo, que en ningún momento ha dicho esos adjetivos, que son muy fuertes, que he recibido. No puedo controlar las especulaciones o la opinión de otras personas, nosotras estamos muy bien. No tenemos por qué salir aclarar a cada rato ese tema, es fastidioso. No es que seamos mejores amigas, aunque me encantaría, pero no nos llevamos mal. Nos estamos conociendo”, mencionó.