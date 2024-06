Preocupación en Gran Hermano: el perro Arturo se cayó a la piscina y estallaron los mensajes de repudio por el descuido

Preocupación en Gran Hermano: el perro Arturo tuvo un accidente en la piscina y las redes estallaron (Video: Gran Hermano, Telefe)

Falta apenas un mes para que finalice la edición más polémica de Gran Hermano desde que inició en Argentina en el 2001. La fecha está prevista para el 7 de julio, y el público está ansioso por conocer quién será el ganador de este año. En ese contexto, los participantes continúan con sus estrategias, sus peleas y su convivencia adentro de la casa más famosa del país.

Hace unas horas, sorprendió un pequeño accidente que tuvo el perro Arturo que, si bien no llegó a mayores, podría haber tenido un final poco feliz. Todo ocurrió mientras algunos de los jugadores estaban disfrutando de un rato adentro de la piscina climatizada ubicada en el jardín, cuando las imágenes mostraron a Arturo llorando y ladrando en el borde de la pileta, mientras se deslizaba nervioso de un extremo a otro de la misma. En un momento, el perro tropezó y se cayó adentro del agua. Acto seguido, el más rápido de reflejos fue Bautista Mascia, quien junto a Martín Ku, Darío Martínez Corti y Nicolás Grosman se encontraba conversando sobre el desarrollo del juego.

Sin heridas y perfectamente ileso, Arturo fue rescatado de inmediato y puesto a salvo en el jardín. Sin embargo, las imágenes del video se viralizaron de inmediato, y no faltaron los mensajes de repudio por lo sucedido. Esta no es la primera vez que ocurre algo similar con el perro. En otras oportunidades, los fanáticos del ciclo de Telefe alertaron por maltratos a la mascota, de parte de Juliana Scaglione, especialmente. La doble de riesgo le gritó en varias ocasiones y, en la última, se la pudo ver dándole una patada para alejarlo de su lado, mientras ella estaba participando de una de las pruebas semanales.

La palabra del hogar de tránsito de Arturo

Hace unos días, cuando ocurrió el maltrato de Furia hacia Arturo, Teleshow se comunicó con varias protectoras de animales para que den su opinión al respecto. En el caso de Huellitas Perdidas, que es el hogar de tránsito de muchos animales rescatados, y justamente el que dio en adopción a la mascota al certamen de Telefe, su opinión no dejó dudas. “Estamos al tanto del tema y estamos haciendo todo lo posible para obtener la restitución de Arturo. No sé que están esperando que pase para sacarlo de una vez por todas”, comenzó diciendo Julieta, la portavoz de la institución. “El perro en varias ocasiones demuestra con sus acciones que está sufriendo estrés, y no les importa nada”, lanzó. Finalmente, antes de concluir dijo que: “Vamos a esperar a ver si responden o en caso contrario armaremos una convocatoria en la puerta de la casa o Telefe”.

Minutos después de estas declaraciones y posteriormente a que la institución lanzara el mismo descargo en sus redes sociales, la que se expresó al respecto fue Cande Tinelli. La hija del conductor de ShowMatch es una acérrima defensora de los animales y, en sus redes sociales, decidió explayarse sobre el tema. “¿Es joda que todavía sigue ahí?”, preguntó enojada la esposa de Coti Sorokin, sin obtener más respuesta que el enojo de sus seguidores.

Virginia opinó que el perro está en peligro

Sin comentarios de las redes sociales ni información acerca de lo que se habla afuera del reality, Virginia habló del riesgo en el que, según ella, se encuentra Arturo. Desde su cama, habló directamente a una de las cámaras, cerca de su micrófono para que no escuchen sus compañeros, y relató una situación que pasó con el cachorro. “No sé, Gran Hermano, si viste que Arturo tiene teñido de fucsia una parte del pelito, al lado de la oreja, parece que es tintura porque se lo intenté sacar y no pude”, expuso con preocupación.

“Justo hoy alguien se tiñó de ese color, por ahí alguien le quiso hacer un mechoncito al perro”, agregó irónica. Este comentario fue en alusión a Furia, quien aprovecha para cambiar su look en reiteradas ocasiones con tintura de diferentes tonalidades, y en este último caso, de color rosado.

