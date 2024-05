Furia volvió a enojarse con el perro Arturo en Gran Hermano y el video se hizo viral: le pegó un puntinazo

Furia volvió a enojarse con el perro Arturo y el video se volvió viral: le pegó un puntinazo

Desde que el perro Arturo entró a la casa de Gran Hermano se sucedieron muchos hechos con respecto al trato que los participantes le dan al animal que generó opiniones cruzadas entre sus seguidores. Hace un tiempo, Juliana Furia Scaglione estuvo en el foco de atención cuando le gritó al perro que se baje de la cama y deje de ladrar. Esa situación despertó las críticas de los fanáticos del reality quienes no vieron con buenos ojos estas actitudes hacia el can, rescatado justamente por maltrato.

Cabe recordar que el objetivo del programa fue ingresar al animal para que interactúe con los integrantes y, de ese modo, dispensarle el cariño que necesita para su vida. Sin embargo, las peleas y discusiones adentro de la casa más famosa del país no serían el ambiente propicio para la personalidad del cachorro, que ya tenía una característica de ansiedad producto de hechos violentos que había sufrido en el pasado, antes de ser rescatado.

Así las cosas, hace unos días, el propio refugio que lo albergó y lo dio en adopción emitió un comunicado para exigirle a la producción del programa de Telefe que restituya al animal. Pero esto no sucedió y además, volvieron a ocurrir situaciones similares adentro del certamen.

Furia volvió a enojarse con Arturo y le dio una patada (Gran Hermano, Telefe)

Este lunes por la tarde, se viralizó un video en el que se pudo ver a Furia corriendo por el pasillo de la casa y a Arturo persiguiéndola. Ella, en un intento de alejar al animal de su lado, le da una patada con la rodilla y luego con la punta del pie. En ese momento, el perro se agacha y se corre. El clip termina en ese segundo y no se pudo observar cómo continuó la acción. Pero estas imágenes valieron para que se viralicen en las redes sociales. De inmediato, muchos usuarios de Twitter hicieron tendencia el hashtag “expulsión” en el que pidieron que saquen a la doble de riesgo de la competencia.

Qué dijeron los proteccionistas de animales del caso de Arturo y Cande Tinelli

Luego que se viralizaron las imágenes en las que Furia le pega una patada a Arturo en la cabeza adentro de la casa de Gran Hermano, Teleshow se comunicó con varias protectoras de animales para que den su opinión al respecto. En el caso de Huellitas Perdidas, que se trata del hogar de tránsito de muchos perros y gatos rescatados, y precisamente el que dio en adopción al cachorro al reality de Telefe, su palabra fue contundente. “Estamos al tanto del tema y estamos haciendo todo lo posible para obtener la restitución de Arturo. No sé que están esperando que pase para sacarlo de una vez por todas”, comenzó diciendo Julieta, la portavoz de la institución. “El perro en varias ocasiones demuestra con sus acciones que está sufriendo estrés, y no les importa nada”, disparó. Finalmente, antes de concluir dijo que: “Vamos a esperar a ver si responden o en caso contrario armaremos una convocatoria en la puerta de la casa o Telefe”.

El mensaje del hogar de tránsito de animales Huellitas Perdidas, los que dieron en adopción al perro Arturo de Gran Hermano, lanzaron una convocatoria para sumarse a su acción solidaria (Instagram)

Por su parte, Renée Cormillot - hija de Alberto Cormillot- quien también es proteccionista de animales, dio su palabra a Teleshow. “Que el perro esté adentro de la casa es terrible, quisieron dar un mensaje sobre adoptar perros, pero es un mensaje equivocado. Está bueno que la gente adopte, pero se busca que sean casas estables, pero esto es una casa en donde entra y sale gente, otro día corren, otro día le pegan, otro día le hacen mimos. Hay videos donde le pegan patadas, hay actitudes del perro donde tira a morder y en vez de corregirlo, lo potencian. No lo están educando para nada, es un perro que no se sabe dónde va a ir a parar después. Esto es un encierro, aparentemente dicen que tiene paseador, que lo sacan, elegimos creer. Al proteccionismo nos parece mal el mensaje que se está dando. La realidad es que es una barbaridad que ese perro esté ahí adentro, es un maltrato para el perro, no es solo darle comida, agua y paseos, es un montón de cosas más. Y no se lo están dando. El perro sigue ahí adentro, sufriendo lo que se ve en los videos y creemos que está mal”, concluyó la proteccionista.

Un rato después, sobre un posteo de Huellitas Perdidas en donde menciona este hecho ocurrido con Arturo en el que pide para que lo saquen del programa, la que salió a opinar fue Cande Tinelli. “¿Es joda que todavía sigue ahí?”, preguntó enojada la hija de Marcelo Tinelli.

Cande Tinelli opinó sobre la permanencia de Arturo en la casa de Gran Hermano (Instagram)