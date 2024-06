Gran Hermano: Virginia acusó a Furia y reveló que volvió a poner en peligro al perro Arturo

Virginia expresó su preocupación por Arturo tras encontrarle una mancha rosa (Video: Gran Hermano - Telefe/DGO)

Desde su llegada a la casa de Gran Hermano (Telefe), el perro Arturo se ha visto envuelto en un sinfín de accidentes, que han puesto en juego su bienestar y encendieron las alarmas entre grupos proteccionistas, quienes exigen su salida inmediata. Y en las últimas horas, el cachorro volvió a quedar en medio de una situación conflictiva que despertó la preocupación de Virginia. La mujer no se quedó callada, y aprovechó a mencionarlo ante las cámaras.

En la soledad de su habitación, la humorista aprovechó para expresar todo lo que vio en los últimos días. Su relato pasó a tomar relevancia cuando nombró a la mascota e hizo mención a una particularidad en su pelaje. “No sé, Gran Hermano, si viste que Arturo tiene teñido de fucsia una parte del pelito, al lado de la oreja, parece que es tintura porque se lo intenté sacar y no pude”, señaló, mientras sostenía el micrófono cerca de su rostro, así no tenía que elevar el tono de voz y ninguno de sus compañeros se entrometía.

“Justo hoy alguien se tiñó de ese color, por ahí alguien le quiso hacer un mechoncito al perro”, agregó con un dejo de ironía. Este comentario fue en alusión a Furia, quien aprovecha para cambiar su look en reiteradas ocasiones con tintura de diferentes tonalidades, siendo esta última el rosado.

La acusación por parte de la platense despertó la curiosidad de los fanáticos, quienes empezaron a buscar alguna prueba entre las cámaras que registran la casa. Entre las grabaciones, se halló una en la que la doble de riesgo charlaba junto a Martín, el futuro dueño del perro, cuando se acerca al cachorro. Tras darle un beso, se dio cuenta que había dejado pintura en el canino, y enseguida se disculpa con él. “Este animal es hermoso… Ya te pinté, amigo, te pinté sin querer, te amo”, señaló la atleta de alto rendimiento mientras acariciaba la cabeza de Arturo, quien permanecía acostado en el sillón del living.

El momento en que Furia mancha a Arturo y le deja una marca rosa

Los videos no tardaron en viralizarse en las plataformas sociales, donde abundan los fanáticos del programa. En poco tiempo, muchos apuntaron contra Virginia, por interpretar que Furia no parecía tener intenciones de teñir al cachorro. “Virginia quiere que censuren a Furia”, “Se está volviendo loca”, “Mirá si lo va a teñir a propósito”, “¿No se da cuenta de que lo que tenía Arturo era una marca del labial?”, “Lo manchó con labial, lo besó frente a Martín”, “Va a terminar peor que Agostina”, fueron algunos de los tantos comentarios que dejaron luego de que la humorista fuese desmentida. Otros, en cambio, recordaron otra actitud violenta de Juliana conta el animal.

La agresión de Furia a Arturo

Furia volvió a enojarse con el perro Arturo y le pegó una patada (Video: Gran Hermano - Telefe/DGO)

Si bien en esta ocasión parece haber quedado absuelta, días atrás Juliana se ubicó en el centro de atención al agredir al perro, lo que intensifó los reclamos de los grupos proteccionistas. En el marco de una de las tantas actividades que se realizan en la casa, se pudo ver cómo la mujer corría por el pasillo, mientras que el cachorro la perseguía. En un intento de alejarlo de su lado, le dio un golpe con la rodilla y luego con la punta del pie, los cuales impactaron en él. La reacción de la mascota fue agacharse y salir disparado hacia otro lado, ya que no se esperaba nada de eso.

Como era de esperarse, la actitud por parte de la competidora fue mal recibida por los fanáticos del certamen, quienes salieron al cruce en las redes sociales. Los mensajes pidiendo justicia y expulsión a la jugadora hicieron eco en el ciberespacio. También contó con la participación de varias figuras conocidas y proteccionistas, quienes dejaron en claro la peligrosa situación que vivía el canino.