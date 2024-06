Inés Estévez volvió a reclamar por los derechos de las personas con discapacidad: “Es algo atroz”

Inés Estévez reclama por los derechos de las personas con discapacidad

A partir de su propia experiencia de vida, Inés Estévez se convirtió en una ferviente defensora de los derechos de las personas con discapacidad. Vida, una de las hijas que adoptó durante su relación con Fabián Vena, nació con un retraso madurativo leve, lo cual genera que su proceso de aprendizaje sea diferente. Ante esta situación, y en medio de las dificultades que enfrenta para darle a su pequeña los cuidados que merece, la artista opinó al respecto y volvió a expresar la necesidad de políticas de ayuda.

“Yo tengo una maternidad bastante particular, soy una madre de niñas neurodiversas”, comenzó diciendo Estévez en diálogo con el programa de radio Agarrate Catalina, en La Once Diez (AM 1110). Acto seguido, la figura del espectáculo se refirió a los reclamos que realiza con el objetivo de lograr una mejor vida para sus hijas y todas las personas en su situación: “Una vez más, no ha habido gobierno, ni un año, en el que no hayamos tenido que levantar la voz y pedir, no siempre logrando resultados. Y en esta ocasión está por suceder algo atroz, falta solo la firma del Presidente y de un ministro. Actualmente, el Estado determina para el nomenclador un valor estándar, es decir, todos los terapeutas cobran un determinado valor por atender a los chicos con discapacidad. No importa ni a través de qué prepaga ni a través de qué obra social. De tal modo que no solo el terapeuta tiene la seguridad de cobrar un dinero, sino que el terapeuta tampoco puede excederse. No importa tu clase social, no importa tu condición económica; vos como padre o familiar de alguien con discapacidad, podés elegir el profesional más acorde para las necesidades de tu hijo o tu familiar”.

Las hijas de Inés Estévez

Tras contar cómo era la atención hasta ahora, la actriz se refirió a los cambios que implicaría este nuevo proyecto: “No cualquier profesional sirve para la adaptación y la vinculación de un chico con determinadas condiciones, que son muy diversas: autismo, síndrome de down, retraso madurativo, parálisis cerebral, etcétera. Al desregular esa normativa, lo que hacen es que cualquier prepaga u obra social pueda determinar un valor nomenclador paupérrimo, con lo cual los profesionales no van a poder atender a nuestros hijos, sino que además pueden negarse a cubrirlo. Es algo atroz, porque de eso depende que gente muy inteligente y muy capaz no pueda desarrollarse. Quiero creer que es por un desconocimiento muy grande, porque si no es de una crueldad superlativa. Es algo que no puede suceder, además son leyes que se van desarrollando en voz baja, calladitos y cuando te enterás está todo prácticamente hecho.

Fue entonces cuando Catalina Dlugi le consultó: “Por suerte hay voces como la tuya que se pueden alzar, con tu fama y el pequeño poder que te da el reconocimiento”. La artista eligió enumerar el caso de otras famosas del ambiente que reclaman por el mismo objetivo: “Sí, como Valentina Bassi, que tiene un nene con autismo, como Julieta Díaz, tenemos voz pública, pero eso no significa que esta gente no esté haciendo un movimiento que es realmente deleznable”.

Inés Estévez y Fabián Vena adoptaron dos hijas durante su relación

Días atrás, Valentina Bassi había hecho públicos sus deseos de involucrarse más activamente a raíz de las dificultades que atraviesa con su hijo Lisandro, de 16 años. El adolescente fue diagnosticado con un trastorno de espectro autista y su tratamiento está en riesgo por una cuestión burocrática. Por este motivo, la actriz publicó un video apoyando la Ley de Discapacidad que fue entregado al Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad y luego amplió su posición a Teleshow.

“Hoy la discapacidad está en emergencia. Hace años que el nomenclador casi que no llega a cubrir nada. Los transportistas han tenido que dejar de llevar a personas con discapacidad a sus terapias, no tienen la posibilidad de asistir y pierden sus turnos”, señaló la actriz a este medio. “Tenemos un montón de problemas que tendríamos que estar intentando resolver. Lo que pasa es que tenemos que retroceder a defender lo esencial que es defender el nomenclador único, eso resguarda la igualdad de condiciones entre las personas con discapacidad. Aunque tengas la prepaga más cara o no tengas nada. Por eso tenemos que defender el nomenclador único”.