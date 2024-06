Claudia Villafañe habló de su relación sentimental con Jorge Taiana y reveló si piensa volver a casarse

Claudia Villafañe habló de su relación con Jorge Taiana y los recuerdos de la internación de Diego Maradona en Cuba (Video: LAM, América)

Claudia Villafañe se presentó en la mañana del miércoles al programa de streaming que Ángel de Brito conduce en la señal Bondi y en el que, además, participa su hija Dalma Maradona. En la conversación, madre e hija tocaron diversos temas, desde parte de su intimidad en la relación que tiene con Jorge Taiana hasta recuerdos con Diego Armando Maradona, pasando por las opiniones sobre la serie biográfica de Guillermo Coppola y el vínculo entre los cinco hijos del Diez.

“¿Cuándo se casa la Tata?”, leyó Dalma una pregunta disparada desde el chat de espectadores del show. “No, ya me casé, me divorcié y no vuelvo a eso... Creo que estoy bien así. Y no convivir también, como que uno se elige en los momentos que se encuentra”, comenzó respondiendo Claudia y, sin mencionarlo directamente, contó cómo es la dinámica en la relación con el productor teatral. “Nunca convivimos. Y creo que eso te hace volver a elegir a la persona y volver a encontrarte”, dijo.

“¿El amor es distinto a esta edad?”, le preguntaron a Claudia. “Yo me puse de novia cuando recién había cumplido 15 y es diferente todo. Es diferente lo mío con lo de mis hijas, también. La manera, la forma, la crianza... Yo iba al colegio secundario con uniforme hasta la rodilla, de monjas... Ahora las veo a las chicas con la pollerita por acá”, caracterizó. “Roma quiere ir maquillada al colegio, imaginate. ‘No amorosa, en cinco años, querida’”, acotó Dalma refiriéndose a su propia hija. “Creo que todo cambia. La vida misma te cambia. Y te hace diferente y pensar diferente”, retomó Claudia.

En otro tramo de la conversación, de Brito le preguntó: “¿Lo ayudó Cuba a Diego?”, refiriéndose al traslado del astro hacia la isla caribeña luego de sufrir un colapso cardíaco en los primeros días del año 2000. “Al principio sí, cuando se hacían las cosas estrictas de respetar la medicina... Porque lo trataron muy bien lo del corazón. Lo de él fue increíble. Dábamos una vuelta manzana y tardábamos una hora en hacerla. Y yo, que nunca había hecho deporte, volví de Cuba y corría 6 kilómetros. Me vino bárbaro porque al hacer en una hora la vuelta manzana, después hacíamos dos... Como que arrancás de cero, no es que te ponés a correr 5 kilómetros de una”, contó Claudia.

Madre e hija también hablaron de la serie biográfica de Guillermo Coppola, exrepresentante de Maradona, la cual fue estrenada meses atrás en una reconocida plataforma de streaming y que volvió a poner en agenda ciertas heridas que la familia hubiera preferido no volver a abrir. “Me llamó Ale Pradón, indignadísima... Me llamó antes de que saliera la serie, después de que saliera. ‘Yo no salí con Diego...‘. Nosotros vivimos cosas, ellas le decían ‘tía’”, dijo Claudia. “Bueno, a varias nos hacía decirles ‘tía’”, acotó Dalma, mordaz. “A ella le dolía que las nenas, que ya no son tan nenas, pensaran que ella... Yo no vi la serie. Y no haría eso, no contaría algo para que la gente se prenda más para verlo”, cerró Villafañe.

“Yo lo quiero un montón a Guillermo pero me parece que la pifió al hacer eso. Él se jacta de ser el amigo de los amigos y no sé qué... Pero quedó defendiendo a una persona horrible y él quedó que es el santo de la espada. Y todo el mundo sabe que eso no es así, pero bueno, no pasa nada. El quería contar esa historia y yo se lo dije: ‘Si sos el amigo de los amigos, y esto de que salió con la Pradón es verdad, callate la boca si sos el amigo de los amigos’. Y más si mi papá ya no está. Y si es mentira, peor, qué tenés que inventar algo. A mi lo que me sacó de quicio fue que le preguntaron y cómo es eso de Pradón y él dijo: ‘El que salió con Pradón fui yo’, e hizo una cara como dando a entender que no. Entonces, ahí me calenté. Porque o lo decís claro como fue o te callás la boca”, cerró Dalma con el tema.

Asimismo, Claudia recordó cómo fue la primera vez que vio a Dieguito Fernando, hijo que Maradona tuvo con Verónica Ojeda. “Fue en el sanatorio donde estaba internado Don Diego, Diego no había llegado todavía de viaje, que estaba en Dubai. Y yo estaba como a cargo de la situación, estábamos esperando en la sala de terapia intensiva afuera, con familiares de todas las personas que estaban internadas. Y llega Verónica con Dieguito a upa. Se quedó a un costado y como había más gente, entonces me dije: ‘Claudia, levantate’. Fui a saludar y cuando lo voy a saludar a Dieguito, me encaja un cachetazo. Era chiquito, era un bebé, tenía dos años, estaba a upa”, contó entre risas. Y remató la anécdota con un chiste dirigido a Ojeda: “Lo miré a Dieguito y le dije: ‘Seguramente tu mamá te dijo que si veías a una rubia le pegues, ja ja ja’. La saludé, me fui a sentar a mi lugar y listo”, recordó.

Villafañe admitió que el vínculo con Verónica y con el resto de los hijos Maradona está mejor. “Ahora, en el viaje en Napoli estuvimos charlando de todo con Verónica, que está bueno estar bien, que ella tiene que estar, por Dieguito, más en contacto con los otros chicos y está bueno tirar todos para el mismo lado. Porque acá si se pelean entre ellos, les das más al de afuera. Entonces está bueno que los cinco luchen por lo mismo. Que ahí lo que sea, sea defender a su papá y nada más”, cerró.