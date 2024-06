El feroz cruce entre Emmanuel y Bautista en Gran Hermano: “¡No me calles más!”

El fuerte cruce entre Emmanuel y Bautista en Gran Hermano: "¡No me calles más!" (Video: Gran Hermano, Telefe)

Falta solo un mes para que termine la edición de Gran Hermano 2023, y las peleas están a la orden del día. Las discusiones y el mal clima de convivencia fueron casi una constante en los seis meses que lleva al aire el programa de Telefe. Pero estos últimos días, aunque los jugadores son cada vez menos, recrudecieron las discusiones en un tono cada vez más fuerte entre ellos.

En esta oportunidad, Juliana Furia Scaglione quedó afuera de la discusión, aunque ella suele ser la mayor protagonista de este tipo de situaciones desde que comenzó el reality. Tras el ingreso de los exparticipantes a la casa más famosa del país durante los días lunes y martes, los ánimos se alteraron un poco ya que los hermanitos pudieron verlos pero no escucharlos. Cabe recordar que los exintegrantes del certamen entraron, uno a uno, al sector del living, mientras los actuales se encontraban en el SUM, viendo todo por la pantalla del televisor pero sin poder interactuar con sus excompañeros.

En esta ocasión, durante la tarde de este miércoles, se hizo viral un fuerte cruce que ocurrió entre Emmanuel Vich y Bautista Mascia. El corte del video dejó ver el momento en el que el peluquero se acerca a su compañero a través de la mesada de la cocina y lo increpa a viva voz. “Te quiero decir unas cosas”, arrancó Emma frente a su contrincante. “¿Qué?”, lo desafió Bautista. “Me molesta que me calles, ¡no me calles más!”, exclamó el exaliado de Furia con firmeza. “¿Cuándo te callé yo? Decime una”, siguió el uruguayo, a lo que Emmanuel explicó: “¡Shhh!, me decís: ‘shhh”, y no me gusta”, reaccionó.

“Te callo cuando estás hablando arriba de otros”, reconoció y señaló a sus compañeros. “Si vos no respetás el momento de otro te lo digo. No sé si lo respetás”, agregó aunque Vich aseguraba que no era así. “En ese momento si vos hablás es mala educación eso”, continuó sin escuchar la respuesta. “No, no me importa si es mala educación para vos”, contestó Emmanuel remarcando bien la ‘ese’ final y elevando la voz. “Si no te importa es tu tema”, retrucó Bautista. “No me importa, y no-me-calles, porque no me gusta y menos un tipo como vos”, agregó el peluquero. “Bueno”, se alejó Bauti, dándole completamente la espalda, lo cual enfureció aun más a Vich. “No me pinta que me callen, ¿ok?, esto es lo que soy, si a vos te hace ruido, si a vos te hace volumen, no es problema mío”.

(Captura de video)

“Es una radio, Emma”, intentó apaciguar su compañero. Pero la pelea ya había escalado. “No te digo por la radio, te digo en general, porque ya me lo hiciste antes de ayer, me lo hiciste la semana pasada. Sí, Bauti, estoy ahí en el living y estás: ‘Shhh. Shhh’, lo hiciste varias veces”. “Ok, ¿algo más?”, preguntó desafiante Bautista. Entonces Emmanuel, quien ya se estaba yendo del lugar de la discusión, volvió a darse vuelta. “¡No lo hagas!”, repitió, con el dedo índice levantado. “No lo hagas y no supongas tampoco cosas porque ya sé”, agregó. En ese momento, Bautista volvió a preguntarle: “¿Como por ejemplo?”. Y en ese instante, el peluquero arremetió. “No, por ejemplo no, vos sabés lo que hacés conmigo y vos la tenés clara. Así de corta te lo digo”, exclamó casi gritando.

Acto seguido, se lo vio a Emmanuel abrir la puerta hacia el jardín. Pero giró el cuerpo y volvió a hablarle a su compañero. “Y no voy a decir más nada porque estoy muy sacado, amigo. Muy sacado”. Entonces, Mascia se acercó hacia él. “No quiero hablar de cualquier cosa”, le contestó. “No, no es cualquier cosa. Y si querés nos sentamos y lo hablamos, porque yo tampoco tengo ganas de pelear”, cerró junto a la puerta.