Quién es Rocío Robles, la modelo y periodista que vincularon con Alexis Mac Allister

Rocío Robles tiene una destacada presencia en los medios nacionales e internacionales (IG rocioroblesok)

Durante la mañana de este lunes se difundió una información que causó un fuerte impacto tanto en el ámbito del fútbol como en el de espectáculos. El futbolista Alexis Mac Allister, jugador de la Selección Argentina, habría sido infiel a su novia, Ailén Cova, con la modelo Rocío Robles en el cumpleaños de su compañero de equipo, Rodrigo De Paul. Todo surgió en el programa El ejército de la mañana, que se emite por el canal de streaming Bondi, en el que incluso se expusieron detalles del supuesto hecho que involucraría al deportista y a la exbailarina del Bailando.

Rocío Robles en el momento de ser parte de "La argentina mas linda"

Horas más tarde, el representante del futbolista se comunicó con LAM (ciclo que conduce Ángel de Brito por América TV) y expresó: “Hola Ángel ¿cómo estás? Todo bien, soy Ramiro Rodríguez prensa de Alexis Mac Allister. Te quería enviar nuestro comunicado: ¡A disposición! FAKE NEWS. Hoy están intentado instalar de manera maliciosa que Alexis Mac Allister salió con la periodista Rocío Robles de cumpleaños de Rodrigo De Paul, donde había cientos de personas del ambiente del fútbol y del espectáculo. La realidad es que Robles salió con el anfitrión del cumpleaños, estuvo invitada por él. Mac Allister llegó solo y se fue solo”, concluyó mandando al frente al ex de Tini Stoessel.

La joven es una figura reconocida en múltiples campos como la actuación, el baile, el modelaje y el periodismo, Nacida en Rosario, comenzó su carrera en el mundo del modelaje en 2008 tras ganar una beca en una escuela de modelos. Este logro se produjo después de ser elegida como Segunda Princesa del Carnaval de Rosario. Más tarde, en 2009, fue coronada como Reina del Carnaval del mismo evento. Su participación en estos eventos no solo le brindó reconocimiento local, sino que también allanó el camino para su carrera en el modelaje.

Rocío Robles comenzó la carrera en el modelaje en su Rosario natal en el año 2008

En el año 2012, fue parte del certamen de belleza La argentina más linda, como un segmento dentro del ciclo Sábado Show, en el que Matilda Blanco, Ricky Sarkany, Sofía Zámolo y Paula Chaves fueron los especialistas en moda encargados de evaluar a las chicas y de dar sus consejos para convertirse en una top model. Tras ello, también fue finalista de Miss Mundo Argentina, para desembarcar desde el año 2014 en Showmatch, donde trabajó como bailarina hasta el año 2017.

Ya reconocida tanto por su talento como por su belleza, mantuvo notoriedad en el certamen en el que incluso vivió dos romances con figuras del espectáculo: en 2016 con Fede Hoppe y en 2017 con Tyago Griffo. Estos vínculos amorosos contribuyeron a que la joven se mantuviera en el foco de los medios, lo que amplió su popularidad más allá de su desempeño artístico.

Tras el modelaje, Rocío Robles brilló como bailarina en ShowMatch entre los años 2014 y 2017

Para el año 2016 también fue parte del ciclo Canta si puedes, en paralelo con su participación en el programa conducido por Marcelo Tinelli, en el que estuvo hasta 2017. Tras ello, dio un giro en su carrera al debutar como actriz en Villa Carlos Paz en 2018. Ese mismo año, también incursionó en la televisión como panelista del ciclo La Jaula de La Moda.

En 2019, la carrera y la vida personal de Robles tomaron un nuevo rumbo cuando decidió emigrar a México junto a su entonces pareja, Nazareno Marcollese, con la intención de buscar nuevas oportunidades en tierras mexicanas y expandir su trayectoria profesional fuera de la Argentina. En una breve visita al país en ese momento, e invitada al programa Pasapalabra, reveló: “Estoy trabajando en una agencia allá. No con horarios fijos como me pasó acá, y hay muchos eventos. Está buenísimo porque tenés que estar un rato, te hacen unas fotos, y te vas. No te tenés que quedar hasta el evento, o subir cosas a Instagram. Te pagan bien. No sé cómo no me fui antes. La verdad es que estoy muy bien. Contenta y con el neutro a morir”. Y sobre ese punto explicó: “Allá se habla grave, agudo, grave. El neutro no existe. Pero está amoldado a México, o Puerto Rico. Después hay mexicanos distintos, el naco, el fresa... Son tonaditas”.

Rocío Robles trabajó durante 4 años en México y luego regresó a la Argentina para ser parte de un canal de deportes (IG rocioroblesok)

Tras vivir más de cuatro años en la Ciudad de México, donde además de los campos en los que se había desempeñado en el país, se formó como presentadora, esta vuelta a la Argentina la encuentra motivada gracias a su participación en un programa televisivo de la señal ESPN, luego de haber estudiado también Periodismo Deportivo.