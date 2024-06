Revelaron lo que no se vio de la pelea de Luis Ventura con L-Gante: “Sigue enojado porque no reconoce que se equivocó”

Revelaron por qué Luis Ventura no quiso entrevistar a L-Gante y se fue del estudio (Video: América Noticias)

Un tensísimo momento se vivió en A la tarde el último viernes cuando Luis Ventura decidió marcharse de una entrevista que iba a realizar con L-Gante en el ciclo, que por estos días está conduciendo durante las vacaciones de Karina Mazzocco. El periodista tenía un conflicto previo con el cantante y todo terminó explotando al aire. En América Noticias dieron detalles de lo que había sucedido en la previa y cómo el conductor sigue molesto.

“El año pasado L-Gante se comprometió a ir al piso, al sábado siguiente a Secretos verdaderos. Lo vendieron, lo promocionaron y de repente empezó a desaparecer. Lo llamaban de la producción y no aparecía ni él ni el manager. Faltando una hora para el programa L-Gante avisó que tenía el cumpleaños de la hija y que no iba a ir. Él había confirmado que iba a estar en el programa”, aseguró Ximena Rijel en el noticiero que conduce Paulo Villouta.

Mauro Federico, por su parte, le dio su apoyo. “Luis Ventura fue el único que defendió a Elián Valenzuela ‘L-Gante’ cuando estaba preso. Fue el único que lo defendió en su programa, le brindó apoyo y le dio la cobertura que nadie le daba. Valenzuela, como hace siempre, juega de esta forma”, comentó.

La salida de Luis Ventura del estudio de A la tarde cuando tenía que entrevistar a L-Gante (Foto: América)

Un “faltazo” a su programa y una cuestionable actitud del cumbiero habrían sido el disparador de lo que terminó viéndose en vivo. “En octubre del año pasado, que fue en ese momento en el que Luis se enoja, L-Gante le dijo que era ‘un bolud…'. Lo digo porque así fue que se lo dijo. Pasó el tiempo, Luis Ventura lo borró, se rompió su vínculo”, detalló la periodista.

“De hecho, en Secretos verdaderos lo quisieron invitar, pero Ventura no quería tenerlo”, contó. “La producción de Karina le comunica que iba a estar L-Gante y él dice que no quería hacer la nota por esto que había pasado. Por eso, para no sacarle protagonismo a L-Gente que era la nota, prefirió presentarlo y que la nota se la haga el panel”, comentó.

El gran enojo del presidente de Aptra habría sido que el artista eligió desentenderse de su disputa. “Lo que no le gustó a Luis, yo recién estuve hablando con él, fue que L-Gante se hizo el que no sabía por qué estaba enojado y empezó a hacer comentarios que no le gustaron. Ahí se enojó, terminó contestándole a L-Gante y se fue”, señaló.

Hoy el conflicto del ex Intrusos y el cumbiero estaría lejos de cerrarse. “Ahora Luis Ventura está más enojado porque, en vez de reconocer que se equivocó, empezó a decir ‘no entiendo por qué se enoja, él también es una estrella’. La tensión va a seguir y es irreconciliable”, completó.

Luis Ventura expresó su enojo con L-Gante al aire (Foto: América)

El polémico momento comenzó cuando el conductor, tras presentar al invitado, abandonó el estudio mientras mostraban cómo se quedaba detrás de las cámaras y permanecía de brazos cruzados expresando su malestar.

“Uno capaz puede entender cuando te miran, cuando te hablan, pero desde que llegué, Ventura no me habló ni me miró. Así que no entiendo”, aseguró el cantante de cumbia 420. “Ese cuento ya me lo sé. En un momento encontró un motivo para ofenderse conmigo, que fue el día del cumpleaños de mi hija. Quizás tuve que cancelar a último momento porque las emociones fueron más fuertes que yo, porque no disfrutaba de mi hija hacía mucho tiempo”, se justificó.

Pero cuando L-Gante aseguró que estaba dispuesto a disculparse, Luis irrumpió en el estudio. “¡Perdón! Tenemos una estrella. No quiero que la nota pase por mí. En estas condiciones, no. Él tiene mucho de que hablar. No quiero que hablen de mí. Lo que me pasó a mí, lo sé yo”, lanzó. “Hagan el programa que tienen que hacer, que siempre es el mejor”, aseveró, para luego desaparecer detrás de la escenografía.