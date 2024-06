Así está hoy Helena Ortega, la hija de Guillermina Valdés, que cumplió 19 años

Helena Ortega cumplió 19 años (Foto/Instagram)

Helena Ortega, la hija de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega, cumplió años, y su madre le dedicó un emotivo mensaje a través de sus redes sociales. “Feliz 19 mi corazón”, escribió la modelo junto a una foto vintage, donde se la ve con su hija de bebé en brazos. Luego sumó otra postal de su hija vestida de chef: “Tu luna en tauro”, sumó en referencia a su gusto por el buen comer. La imagen fue compartida a través de las stories de Instagram de Valdés, quien minutos antes había publicado una fotografía actual de la joven.

Según pudo verse en las redes de la modelo, Helena celebró un año más de vida en compañía de su madre y sus hermanos, entre ellos Lorenzo, el hijo más chico que Guillermina tuvo con Marcelo Tinelli.

A pesar de la exposición mediática de sus padres, la joven siempre cultivó un perfil bajo. Aunque tiene cuenta de Instagram, sus publicaciones son escasas. Aun así, se sabe que acaba de cumplir 19 años, que comenzó a tocar la batería hace algunos años y ya es casi una experta. Además, es una apasionada del skate y disfruta jugando al fútbol. También, le encanta la compañía de los animales, especialmente la de su perro.

Los mensajes que le dedicó Guillermina Valdés a Helena Ortega (Fotos/ @guillevaldes1)

Helena Ortega junto a sus hermanos (Foto @guillevaldes1)

Guillermina Valdés y Sebastián Ortega construyeron una historia de amor que duró 13 años, coronada con la llegada de sus tres hijos: Helena, Paloma y Dante. A diferencia de su hermano Lolo, fruto de la relación de la modelo con el exconductor de El Show de VideoMatch, los tres se mantienen alejados de los medios.

Aunque se sabe poco de ellos, de vez en cuando, sorprenden con publicaciones que llaman la atención. Tal fue el caso del último posteo que hizo de Helena Ortega en Instagram, donde cuenta con más de 55 mil seguidores. La misma fue hace un mes y medio y allí se la ve fumando en la playa. En aquella oportunidad también subió una varias imágenes con la leyenda: “Amaneciendo”.

Semanas atrás, fue su madre, Guillermina Valdés, quien compartió un video en sus historias de Instagram, protagonizado por Helena y su perro. En la secuencia, la joven aparece relajada, luciendo cabello corto, con un pequeño tatuaje en el cuello y piercings en la oreja y las cejas. Su rostro refleja rasgos muy similares a los de su padre, Sebastián Ortega.

Helena Ortega y el amor por los animales (Video: Instagram)

La joven comenzó a tocar la batería hace algunos años y ya es casi una experta (Foto/@helenaortega)

El día que Helena le cortó el pelo a El Tirri

Fue en diciembre del 2021. En esa oportunidad, la familia ensamblada que conformaron Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés, hoy ya separados, disfrutaban de unos días de vacaciones en Punta del Este. Allí, Helena hizo de peluquera y, empuñando la máquina eléctrica en la mano derecha, cortó la tupida cabellera a Luciano, El Tirri.

Sentado en un banco de madera y con un toallón sobre los hombros, el ex percusionista de Los Fabulosos Cadillacs se sometió a los destinos de la coiffeur. “Yo confío en ella, pero no lo hagas muy para arriba”, se escuchaba decir al músico, tratando de espiar lo que hacía Helena y cada vez más preocupado por el destino de su cabellera.

Helena, la hija de Guillermina Valdés, le cortó el pelo a El Tirri durante unas vacaciones familiares

Sin embargo, nada pareció inmutar a la joven, que continuaba aplicando la máquina convencida de sus conocimientos. “Está muy bien Tirri, está muy bien”, se escuchó decir a Marcelo, que viendo la oportunidad de incomodar a su primo, se animó a dar su opinión. “Para mí le tenés que dar más para arriba”, arriesgó, poniendo todavía más nervioso al músico.

“Te está matando”, sentenció Tinelli, ya dispuesto a jugar fuerte mientras su primo se muestra cada vez más inquieto. “Confiá en mí, bolu...”, lo tranquilizó la peluquera, pero no hubo caso y el percusionista lanzó: “¡Eso me lo hago yo, porque me puedo quedar pelado!”, reaccionó a la defensiva, sin ver todavía lo que ocurría en su cabeza. Hasta que, finalmente, miró a cámara y optó por anular la transmisión con su mano en primer plano.