Darío Lopilato reveló cómo es su conexión con Dios y sorprendió al contar el ritual que hace en el teatro

Darío Lopilato reveló su conexión con la fe (Video: La Noche de Mirtha, El Trece)

Darío Lopilato fue uno de los invitados destacados este sábado en el programa de Mirtha Legrand, donde compartió abiertamente su profunda conexión espiritual y su fe religiosa. En un momento de la velada, el actor sorprendió a todos en la mesa al revelar detalles sobre su relación con Dios.

“Soy cristiano católico apostólico pero no romano, soy evangélico y mi familia también”, compartió el actor durante su participación en el ciclo. Acompañado por otros invitados como Mauricio Dayub, Edgardo Alfano y Susana Roccasalvo, Darío Lopilato explicó su visión sobre la espiritualidad y la importancia de la fe en su vida.

Lopilato contó que en su hogar la oración es una práctica cotidiana: “En mi casa siempre oramos, con mi vieja lo hacemos todos los días. Leo la palabra de Dios, la Biblia, me congrego en la Iglesia”. Sin embargo, destacó que para él, la conexión con la fe va más allá de una mera religión, siendo más bien una forma de vida.

Dario Lopilato (Captura de TV)

“Cuando uno está mal, me sirve orar. Está bien ir al psicólogo y tener terapias. Pero a mí me sirve estar en la Iglesia y tener mis momentos a solas con Dios”, expresó el hermano de Luisana Lopilato, enfatizando lo que significa la espiritualidad en su bienestar emocional.

El actor también reveló parte de su ritual antes de cada actuación en su espectáculo: “Mis compañeros me ven bendiciendo el teatro previo a la obra, orando y arrodillado. No tengo cábalas pero sí este momento a solas con Dios”, aseguró, mostrando la relevancia que tiene su fe en su vida profesional.

Ante la sorpresa de los presentes, Darío Lopilato subrayó: “Esto es algo que desde siempre es así. Todo lo que tengo, es gracias a Dios. Es una forma de vida para mí”, dejando en claro la importancia de su fe en todos los aspectos de su vida.

Darío Lopilato recordó su desopilante encuentro con Furia de GH

En diálogo con el equipo de Cortá por Lozano (Telefe), el actor fue consultado por Vicky Xipolitakis respecto a este encuentro. “Vos la conocés a Furia antes de que sea famosa. Estuvo en un programa de citas y quiero saber cómo era ella en ese momento”, comentó la modelo, quien sigue esta edición del reality desde sus comienzos. Sin filtro, el invitado señaló que fue “divina” durante su participación en el ciclo de citas que condujo en el año 2022, llamado Flechazo Amor Oculto, por la pantalla de El Nueve.

Darío Lopilato recordó su encuentro con Furia previo a su ingreso al reality (Video: Cortá por Lozano, Telefe)

Entre la gran cantidad de personas que pasaron por el estudio estuvo la entrenadora de deporte de alto riesgo. Fiel a su avasallante personalidad, el hombre dejó en claro cómo lo encandiló en plena emisión, donde ella debía encontrar a su potencial pareja. “Me acuerdo que me acerco, le hago una pregunta intimista, de lo que pasaba ahí, no recuerdo qué le digo y ella hace un silencio, me mira a los ojos y me dice: ‘qué lindos ojos que tenés’. Y yo le dije ‘vos también tenés muy lindos ojos’, porque es verdad, tiene unos ojazos”, recordó, entre risas, el cuñado de Michael Bublé.

Su anécdota dejó completamente sorprendida a la exvedette, quien le señaló: “Te quería levantar”. Pero, por su parte, el intérprete dejó en claro que se trataba de su comportamiento, el cual es el mismo adentro del reality. “En ese programa ella iba directo, con las preguntas no tenía filtro y era muy divertido”, señaló.