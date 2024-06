Benjamín Vicuña relató los conflictos que vive con Bautista, su hijo adolescente: “¡Levantate!”

Benjamín Vicuña se refirió a su relación con su hijo mayor, quien atraviesa la adolescencia (Video: La Peña de Morfi - Telefe)

Este domingo, el equipo de La Peña de Morfi (Telefe) recibió con los brazos abiertos a Benjamín Vicuña. En una charla íntima con Lizy Tagliani, el actor no solo se refirió a su presente profesional, sino también a su vida privada. En ese sentido, no dudó en sacar a relucir su particular vínculo con Bautista, uno de sus hijos mayores, de 16 años, quien ya se convirtió en un adolescente.

“Argentina es mi casa, son mis hijos, mis amigos, mi presente, mi trabajo. Tengo una realidad que me invita a estar acá y a soñar con quedarnos muchos años más”, señaló el intérprete al referirse al gran cariño que siente por la tierra que lo vio crecer profesionalmente. Este comentario llevó a que la conductora le consultara por sus pequeños, producto de sus relaciones con Pampita Ardohain y la China Suárez. Orgulloso de sus chicos, el hombre no dudó en señalar que cada vez están más “hermosos”.

Pero eso no fue todo, ya que también aprovechó para señalar las vicisitudes que tiene con el mayor de ellos. “Hay un hijo adolescente… ¡Levantate, dale! Son peleas internas, recién le estaba rogando que se levante”, señaló, entre risas, a la entrevistadora, quien no pudo evitar soltar una carcajada. “14.20, 15.00 de la tarde”, añadió el intérprete, quien le reveló a Tagliani que su hijo salió la noche anterior. En un tono cómplice, ella acotó: “Bueno, tiene que dormir hasta las 16″.

Sin filtro alguno, el exmarido de Pampita dio detalles de la relación que tiene con su familia

Ante la consulta de la presentadora sobre si tenía las mismas costumbres que el joven, el invitado señaló: “Era de salir, pero también era deportista y cuando hacés deporte tenés que acostarte más temprano, y a mi hijo también le encanta, le encanta el fútbol, pero también la joda”. Sosteniendo esa misma línea, añadió: “Salieron todos muy futboleros. Beltrán, mi otro chico, se está probando en Defensores de Belgrano, están todos muy futboleros”.

“Se ponen picantes con la Copa América, ellos siguen a Argentina, me hacen bullying. Mis propios hijos me hacen bullying”, continuó comentando Vicuña, divertido por la situación. Así, dejó en claro la rivalidad que existe entre los pequeños y él mismo por los seleccionados de sus respectivos países. Pero, al ver una de las imágenes que mostraron en pantalla, no pudo evitar dejar de lado las diferencias y emocionarse: “Son mis ojos, son mi vida, algunos me fueron a ver al teatro y lo disfrutan muchísimo”.

Benjamín Vicuña reveló cómo canalizó el dolor tras la partida de su hija Blanca

Benjamín Vicuña recordó cómo transitó la pérdida de su hija Blanca (Video: La Peña de Morfi - Telefe)

Uno de los hechos que marcó la vida del actor chileno fue el fallecimiento de su primogénita, a los 8 años. Desde ese momento, tanto él como su expareja la recuerdan en cada oportunidad que se les presenta. Una de estas fue el natalicio de la nena, el cual fue el pasado 15 de mayo y coincidió con el cumpleaños de su mamá. “Son fechas, lo escribí por ahí, que van más allá de la razón y que no se puede evitar evocar”, reflexionó el intérprete de 45 años.

“Es un ejercicio, lo hago hasta con mis amigos, incluso con mis redes. Es un lugar común que lo patentó una película como Coco, que mientras recordemos a nuestros familiares jamás van a morir”, sostuvo el invitado de la humorista en alusión a las tradiciones pertenecientes al folklore mexicano que llevan adelante en el filme. Por su parte, ella recordó las costumbres que se realizaban en Chaco, donde era muy habitual que su abuela prepare una mesa con comidas típicas para sus familiares fallecidos. “Honestamente, no sé qué pasaba, pero nos levantábamos al otro día y sabíamos que habían venido”, comentó Lizy.

Ante su anécdota, Benjamín Vicuña sostuvo su postura y profundizó al respecto: “Es una invitación a creer que estamos acompañados, nos dan fuerza, nos inspiran, nos dan razones para seguir luchando y trabajando. Es muy bonito tenerlos presentes. Lo tengo en el libro que me animé a escribir de Blanca, proyectos de cine y teatro, estoy constantemente en un vínculo bonito, no creo que tenga que ver con algo relacionado exclusivamente con el dolor, sino con algo lindo, cómo se transforma el dolor”.

“Tener esa mirada amorosa es parte de la vida, parte de sanar”, comentó Tagliani al escuchar su reflexión sobre el duelo, a partir de una mirada más positiva. En ese sentido, Benjamín continuó: “Como vos decís, acompañar, acompañarnos, ahora te aseguro que hay gente que está mirando a esta persona y a su vez está acompañando a otra persona. Es una tarea tan linda, tan noble y muchas veces no sabemos cómo hacerla”.

“Desde el silencio, contener, hablar más de la cuenta… es una comunidad muy bonita y yo me siento parte de ella, acompañar acompañándonos. De eso quizás se trata la vida”, cerró.