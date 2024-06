La palabra de Coty Romero, en medio de rumores de romance con Nacho Castañares: la reacción de La Tora sobre la versión

Coty Romero habló de los rumores que la vinculan a Nacho Castañares (Video: LAM, América)

Uno de los romances menos pensados trascendió a mediados de febrero de este año con una imagen que se filtró en los medios de comunicación. Coty Romero y Nacho Castañares, participantes de la edición 2022 de Gran Hermano, fueron protagonistas de un escándalo cuando apareció un video de ambos a los besos en un boliche.

A raíz de esto, los rumores de romance crecieron durante los últimos meses hasta que este viernes la correntina rompió el silencio. “Nacho es buena gente y eso lo hace más lindo. Lo conocí en la casa, pero no lo conozco tanto. Nos cruzamos en salidas y bien. Es lindo, fachero, divertido, copado y es inteligente”, comenzó diciendo Coty en diálogo con LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América TV.

En ese sentido, el cronista le consultó si Nacho besa bien a lo que ella con una sonrisa pícara y sin ánimos de dar detalles contestó: “No sé”. Acto seguido, agregó: “Estamos en la época de no rotular nada, a mí no me gusta eso, pero somos personas libres, andantes”, sumó entre risas.

Por último, la exparticipante también del Bailando 2023 reveló cómo es ella cuando está en pareja. “Yo soy muy noviera, cariñosa, de apapachar, pero no lo encuentro. No hay nadie”, concluyó, afirmando que continúa soltera pero que tiene ganas de formalizar con alguien.

La tajante reacción de La Tora sobre su vínculo con Nacho Castañares (La noche de los Ex - Telefe)

Después de que se viralizaran estas declaraciones, la historia siguió en La Noche de los Ex (Telefe). En el programa de debate conducido por Robertito Funes Ugarte, hablaban de parejas históricas del reality, como Ximena Capristo y Gustavo Conti, presentes en el panel. En ese momento, el presentador acorraló a Lucila La Tora Villar para hacerle una pregunta sobre el estado sentimental de Nacho, con quien mantuvo una relación durante el encierro y continuó fuera del programa.

“¿Últimamente vos sabés algo de él, de su situación?”, indagó el conductor poniendo incómoda a la panelista. “No. Es mi compañero laboral y nada más”, contestó ella, sin dudarlo y sin dar detalles al respecto. A su lado, el propio Castañares no emitió declaraciones al respecto.

Las imágenes que se filtraron en aquel entonces de Coty y Nacho fueron compartidas a través de la cuenta oficial de Instagram de LAM, donde se ve el momento exacto en que se besan en la boca, algo que generó gran debate en las redes sociales.

Si bien ambos se ocuparon rápidamente de desmentirlo, después Coty hizo una fuerte confesión que dejó a todos más confundidos que antes. “Los dos íbamos a decir que fue simplemente por un chicle, que uno le había pedido el chicle al otro”, aseguró la joven entre risas. “La otra era decir ‘no me acuerdo, no sé qué fue lo que pasó'. Todavía no entiendo cómo se vio tanto porque los dos estábamos en plena oscuridad”, insistió dándole más contexto a la historia.

Finalmente, la correntina reveló la excusa que inventaron para que parezca una buena historia y la gente creyera que de verdad no se estaban besando. “Esa nota fue hoy a las 10 de la mañana, estaba dormida. Lo que yo quise dar a entender es que ni nosotros nos acordábamos de lo que había pasado. Estábamos borrachos, mas o menos. Yo estaba tomando vodka”, señaló, aportando más confusión.

Mientras lo de Nacho y Coty parece conducir a algo más que una amistad, el que también parece haber encontrado compañía es Alexis el Conejo Quiroga. El cordobés, que protagonizó con la correntina el romance más mediático de la edición pasada, fue visto en reiteradas oportunidades con una influencer llamada Martina Arrascaeta, a quien conoció mientras hacía teatro en Carlos Paz. “Establecimos una amistad, con amigos en común. Pero estamos los dos solteros, ninguno tiene compromiso”, declaró en sintonía con las palabras de su ex.