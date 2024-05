Así fue el casamiento secreto de Jimena Cyrulnik y su pareja: “Fui cuidadosa para que no se entere nadie”

El casamiento de Jimena y Facundo (Instagram)

Jimena Cyrulnik y su novio Facundo contrajeron matrimonio este sábado, tras cuatro años de relación, con una ceremonia tan íntima que dejaron de lado las cámaras para poder disfrutar del momento sin la invasión de los flashes. Fue por eso que la noticia se conoció horas después, cuando comenzaron a circular imágenes del festejo.

Este lunes, en una charla exclusiva con Teleshow, Cyrulnik reveló por qué mantuvo el tema en silencio y alejada del radar mediático: “Nos queríamos casar y tomamos la decisión. Fuimos al registro civil, pedimos fecha y pasamos a dar el ‘Sí'. Fui cuidadosa para que nadie se enterara y pudiéramos estar ahí solos”, aseguró.

Tras ello, llegó el tiempo de los festejos en compañía de sus seres queridos. “El sábado hicimos como una comida así, superinformal, con algunos amigos, muy relajado, donde se pudo disfrutar de música, risas y bailes en un ambiente completamente descontracturado, y donde incluso se formó un pogo alrededor de Mashiaj”, dijo acerca de la famosa canción que no puede faltar en ninguna fiesta judía y destacó que el tema “no tenía ningún otro significado espiritual”.

Jimena Cyrulnik y Facundo sellaron su amor en el Registro Civil (IG jimecyru)

El domingo, en tanto, la pareja hizo su primer plan como casados y se sumó al Distinguisehd Gentleman’s Ride, el encuentro anual de motoqueros que incentiva a copar las calles y rodar para tomar consciencia sobre la salud mental, el suicidio por depresión, el cáncer de próstata y el de testículos.

La ceremonia realizada en los últimos días, oficializó su unión, la cual había iniciado de manera espontánea en un asado en casa de un amigo en común, poco antes del anuncio de la cuarentena por la pandemia de coronavirus. Por lo tanto, la relación se estableció inicialmente a distancia, debido a las restricciones. Con el tiempo, luego de que se levantaron algunas restricciones, lograron concretar su primera cita en persona y, aunque mantienen un perfil bajo, la modelo comenzó a compartir detalles de su relación en sus redes sociales.

El “blanqueo” se produjo a finales de marzo de 2022. “¡Con vos a todos lados! ¡Ay, cómo te amo!”, expresó la diseñadora en el epígrafe de la primera publicación, donde mostró el rostro de su novio. Aquel viaje representó la segunda escapada que hicieron juntos al Norte argentino. En la imagen que la actriz compartió se los vio abrazados en las Salinas Grandes de Jujuy y Salta.

A lo largo de sus años de noviazgo, Jimena Cyrulnik y su novio realizaron numerosos viaje (Instagram)

En una charla con este medio, Cyrulnik contó su historia de amor: “Él es el hermano de mi amiga, yo estaba separada, él también, y fue espontáneo. Aunque soy amiga de la hermana y ahora cuñada, a él no lo había visto nunca”. Con el correr del tiempo, aunque la relación entre ambos fluía, la pareja optó por no convivir.

En ese contexto, la ex Versus contó que conocía a los hijos de Facundo y él a los de ella, pero que preferían vivir en casas separadas para respetar los espacios de cada uno en sus respectivos hogares.

En cuanto a los secretos de su enamoramiento, Cyrulnik contó qué la enamoró de él. “Me gustó su personalidad, su forma de ser, tan única y especial. Yo estaba tranquila, con ganas de estar sola, pero el amor vino, llegó, no lo busqué, después de conocerlo con el tiempo me enamoré”, dijo.

Cabe recordar que un año antes de conocer a su pareja, más precisamente en julio de 2019, la actriz había confirmado su separación de Lucas Kirby, padre de sus dos hijos, Calder y Tyron. Meses más tarde firmaron el divorcio, luego de quince años de matrimonio.