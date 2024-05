Jimena Cyrulnik se habría casado con su novio, después de cuatro años de relación

Jimena Cyrulnik y su novio, Facundo, sellaron su amor (Instagram)

Después de cuatro años de relación, este sábado, Jimena Cyrulnik y su novio, Facundo, habrían sellado su amor. Según se puede ver en una imagen que compartió la cuenta de Instagram del programa Secretos Verdaderos (América), conducido por Luis Ventura, la actriz se habría casado con su pareja.

Con una sonrisa en sus caras, y los anillos en sus dedos, ambos firmaban el papel que certificaba su unión. De esta manera, la pareja afianzó su relación, la cual comenzó espontáneamente cuando se conocieron en un asado, en la casa de un amigo en común. El primer encuentro se produjo días antes de que se anunciara la cuarentena por coronavirus, razón por la cual, la relación se gestó a la distancia durante varios meses.

Jimena Cyrulnik se habría casado con su novio, Facundo, según compartió la cuenta de Instagram del programa Secretos Verdaderos (Instagram Secretos Verdaderos)

Después de tanta espera, ambos lograron concretar la primera cita frente a frente. Al tratarse de un hombre ajeno a los medios de comunicación, que prefiere el anonimato, la modelo mantuvo un bajísimo perfil los primeros dos años de noviazgo. Sin embargo, poco a poco, la actriz comenzó a compartir los momentos que vivían a través de las redes sociales. El “blanqueo” se produjo a finales de marzo de 2022. “¡Con vos a todos lados! ¡Ay cómo te amo!”, expresó la diseñadora en el epígrafe de la primera publicación donde mostró el rostro de su novio.

Aquel viaje representó la segunda escapada que hacían juntos al norte argentino. En la imagen que la actriz compartió se los veía a ambos posar abrazados, mientras de fondo se veía el paisaje de las Salinas Grandes de Jujuy y Salta.

En una charla con este medio, Cyrulnik había contado su historia de amor: “Él es el hermano de mi amiga, yo estaba separada, él también, y fue espontáneo. Aunque soy amiga de la hermana y ahora cuñada, a él no lo había visto nunca”.

A lo largo de sus años de noviazgo, Jimena Cyrulnik y su novio realizaron numerosos viaje (Instagram)

Y si bien, con el correr del tiempo, la relación entre ambos fluía de forma natural, la pareja optó por no convivir juntos. La ex Versus había contado que conocía a los hijos de Facundo y él a los de ella, pero preferían vivir en casas separadas para respetar los espacios de cada uno en sus respectivos hogares.

En cuanto a los secretos de su enamoramiento, Cyrulnik había revelado: “Me gustó su personalidad, su forma de ser, tan única y especial. Yo estaba tranquila, con ganas de estar sola, pero el amor vino, llegó, no lo busqué, después de conocerlo con el tiempo me enamoré”.

Cabe recordar que un año antes de conocer a su pareja, más precisamente en julio de 2019, la actriz había confirmado su separación de Lucas Kirby, padre de sus dos hijos, Calder y Tyron. Aún así, unos meses más tarde firmaron el divorcio, luego de quince años de matrimonio.

Después de cuatro años de relación, Jimena Cyrulnik se casó con su novio, Facundo (Instagram)

Sin embargo, al año siguiente enfrentarían juntos el inesperado confinamiento, y eligieron compartir el hogar para evitar traslados y pasar el mayor tiempo posible con los niños. Los posteos junto a su ex marido empezaron a llamar la atención en las redes sociales, y resultaron pioneros en una decisión que luego tomarían otras ex parejas.