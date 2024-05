“Lo de la frente no era un grano”: Sofía Martínez relató cómo supo que padecía una enfermedad

La periodista Sofía Martínez reveló que sufre una enfermedad

Lo que parecía un simple grano en la piel terminó convirtiéndose en un momento de incomodidad para Sofía Martínez. En un comienzo, la periodista especializada en deportes incluso se tomó la situación con mucho humor y hasta compartió en sus stories de Instagram la espinilla que le había salido en la frente. Sin embargo, con el correr de las horas confirmó que se trataba de una enfermedad.

“Les presento a mi nuevo compañero en la frente”, comenzó relatando con humor la joven en su perfil de Instagram, al tiempo que acompañaba la frase con una imagen de su rostro. Acto seguido, ya con su mano tapando el grano, la expareja de Diego Leuco agregó: “Podría negarlo de manera casual, pero quiere protagonismo. Seguiremos actualizando su evolución”.

Así las cosas, y al ver que la situación no mejoraba, la comunicadora se acercó al médico. Para su sorpresa, el especialista le confirmó la noticia que menos esperaba. “Hay novedades y no son buenas. No fui a la radio ni voy a ir a ESPN porque tengo varicela. Yo también pensaba que era algo de niños, nada más”, actualizó Martínez a sus fans en las redes sociales, junto a una foto en blanco y negro. En la misma podían verse algunos “puntitos” en su cuello, símbolos de la enfermedad que tenía.

Luego, para transmitir calma a todas las personas que veían sus stories, Sofía subió otra imagen en la que dio más detalles de su estado de salud: “Cuestión que lo de la frente no era un grano, che. Ya estoy re bien y haciendo reposo en casa”. Las palabras de la comunicadora estaban acompañadas por una foto suya donde se la veía recostada en la sala de un médico, mientras era atendida.

Sofía Martínez sufrió un violento robo

Un mes atrás, la periodista vivía un angustiante momento luego de ser víctima de un violento robo. Todo sucedió un miércoles a la noche, en horas de la madrugada, cuando un grupo de delincuentes asaltaron su auto, le rompieron un vidrio y le robaron diversas pertenencias de su interior, según confiaron fuentes policiales a Teleshow.

Sucedió en la intersección de las calles Magallanes y Azara, cerca de la una de la madrugada. La joven, que actualmente se desempeña en Urbana Play, ESPN y la Televisión Pública, dejó estacionado su Ford Territory y, cuando regresó, se dio cuenta de que había sido víctima de un episodio de inseguridad.

Luego, en diálogo con Teleshow, la periodista transmitió tranquilidad y dio detalles de lo sucedido. “Me rompieron el vidrio de atrás y me sacaron algunas cosas que tenía ahí, pero nada grave por suerte. Gracias por la preocupación, no lo quiero hacer mucho más grande, fue solo eso”, cerró.

Martínez efectuó la denuncia en la Comisaría Vecinal 4D, en el lugar, personal policial constató que, en el piso, a un costado del vehículo, los ladrones habían dejado un bolso con un equipo de mate y documentación de la influencer. Un susto que no pasó a mayores. Tras analizar la situación, los agentes labraron el acta del secuestro, tomaron imágenes del vehículo y realizaron una pericia del mismo. Además, tomaron declaración testimonial de la damnificada y le entregaron el rodado.