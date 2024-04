La periodista Sofía Martínez sufrió un violento robo: le rompieron la ventanilla del auto y le sustrajeron sus pertenencias

Sofía Martínez fue víctima de un robo

La periodista Sofía Martínez sufrió un violento robo en el barrio porteño de Barracas. El episodio fue este miércoles, pasada la medianoche. Un grupo de delincuentes asaltaron su auto, le rompieron un vidrio y le robaron diversas pertenencias de su interior, según confiaron fuentes policiales a Teleshow.

Sucedió en la intersección de las calles Magallanes y Azara, cerca de la una de la madrugada. La joven, que actualmente se desempeña en Urbana Play, ESPN y la Televisión Pública, dejó estacionado su Ford Territoty y, cuando regresó, se dio cuenta de que había sido víctima de un episodio de inseguridad.

Según denunció más tarde en la Comisaría Vecinal 4D, el coche tenía el vidrio trasero del lado conductor roto y le habían sustraído una caja con merchandising de una importante marca de lapiceras.

En el lugar, personal policial constató que, en el piso, a un costado del vehículo, los ladrones habían dejado un bolso con un equipo de mate y documentación de la influencer. Un susto que no pasó a mayores.

Tras analizar la situación, los agentes labraron el acta del secuestro, tomaron imágenes del vehículo y realizaron una pericia del mismo. Además, tomaron declaración testimonial de la damnificada y le entregaron el rodado.

El robo fue en intersección de las calles Magallanes y Azara, en el barrio de Barracas

Antecedente

A comienzos de marzo, Sofía había vivido otra situación de estrés al salir de su trabajo. El mal momento comenzó cuando la joven se encontró con una persona que la estaba esperando para hablar con ella. Con algo de sorpresa, Martínez aceptó la charla; sin embargo, el temor y las dudas la invadieron cuando este sujeto le pidió su número de teléfono y le ofreció acompañarla a su auto.

Incómoda por el momento, la periodista se excusó explicándole que tenía que irse, ya que debía cumplir con sus compromisos laborales, y luego esperó en un kiosco para hacer tiempo. Al día siguiente, la comunicadora relató la situación en la radio. “Nunca me había pasado. La realidad es que no sé bien cómo actuar en estos casos”, comenzó diciendo la columnista de Perros de la calle, el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff por Urbana Play.

Sofi Martínez denunció que la acosaron a la salida de la radio (Video América)

En su relato, Martínez explicó cómo empezó el acercamiento y el momento clave que terminó por alarmarla: “Ya la semana vino dos días, una persona preguntando especialmente por mí, queriéndome acompañar al auto, pidiéndome el teléfono. Con una mirada que un poco, por lo menos a mí, me asustó. El primer acercamiento fue buena onda, la mejor. Me llamó la atención que me pidiera el teléfono. Le dije que me escribiera por las redes sociales, y ahí medio que: ‘¿Por qué no? Dejame acompañarte al auto’. Fue medio invasivo”.

El tema siguió escalando cuando, días después, Sofía volvió a ver a la persona, que otra vez la esperaba en la puerta de la emisora. Al darse cuenta de su presencia, la comunicadora aprovechó que se encontraba hablando con el director de la radio y le pidió que la acompañara hasta su vehículo. Así podría persuadirlo y evitar otro encuentro incómodo. “Siempre hay que estar atento”, ratificó la periodista.

“Para mí, no es solamente estar atento, también hablar con las personas que te rodean, con el de seguridad que está en la puerta, que en la radio estén al tanto. Vale para mí y para cualquier persona que lo puede vivir en sus trabajos. Lamentablemente, nadie está libre de que le pase”, concluyó Sofía Martínez sobre el mal momento que vivió y del que no volvió a referirse públicamente.