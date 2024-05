Belu Lucius tuvo que ser operada y mostró cómo fue la intervención: “Tenía un tumor benigno con pelos y dientes”

Belu Lucius fue operada: "Tenía un tumor con pelos y dientes"

En el mundo de los influencers abundan las postales de vacaciones, los regalos lujosos y la vida de verdaderas celebrities que muchísimos gozan. Sin embargo, Belu Lucius, que cuenta con más de 3 millones de seguidores solo en Instagram, compartió un momento difícil: la operación por la que tuvo que pasar para que le extirpen un tumor benigno que tenía en un ovario.

“Tengo un tumor con pelos y dientes. Es mi último video de YouTube y quise hacerlo para acompañar a todas las que en algún momento tengan que operarse de algún quiste y cosita que les de miedo y logran hacerlo siendo valientes”, adelantó desde su cuenta de la red social, mientras aparecía en las imágenes contando la intervención que le iban a hacer desde la clínica en la que estaba internada.

Acompañada por su hermana Emily Lucius y por su madre, la exparticipante de MasterChef Celebrity relató lo que estaba por vivir, con la bata y la cofia sentada en la cama y a la espera del médico que la iba a operar. “Les cuento que tengo un tumor benigno que me lo tienen que sacar hoy. Se llama teratoma y tiene pelos, dientes y cartílagos”, empezó relatando.

Belu Lucius contó que se tuvo que sacar un tumor benigno (Foto: YouTube)

“Mucha gente se piensa que el teratoma es un hijo que me comí, o un hermano que me nace o que me lo comí cuando era chica. Pero no es así. Es un quiste de grasa y tiene otros tejidos, y se forma en cualquier lado del cuerpo, a mí se me formó en el ovario derecho”, contó, mientras con su hermana enseñaban con humor toda la preparación que estaba teniendo la exapanelista de Cortá por Lozano antes de ingresar al quirófano.

“Mi teratoma mide 5 centímetros de diámetro, es un poco más grande que una pelota de golf. Lo tengo en el ovario derecho y me lo tienen que sacar. Hay que ver si me lo sacar por laparoscópica o si me tienen que abrir. Todavía no resolvieron eso, se van a enterar en el quirófano”, expresó. “Les pienso mostrar el tumor”, lanzó, a cámara mientras su madre se oponía.

Después de chistes con Emily sobre el lugar del mundo en el que le gustaría estar en vez de una clínica y lo que le gustaría comer en ese momento. “¿Es verdad que tiene mal olor?”, indagó Belu apenas vio al médico. “Tiene mal aspecto, pero no mal olor”, le aclaró el profesional las preguntas más morbosas de la instagramer, mientras seguía bromeando. “Te traigo el ‘socotroco’”, le dijo a su madre, que seguía en desacuerdo a que muestre su teratoma.

Belu Lucius mostró el quiste que le sacaron en la intervención quirúrgica que tuvo

Al despertarse, lo primero por lo que se lamentó fue porque estaba con hambre. “No comí desde ayer a las 6 de la tarde que me comí un huevo revuelto que me hizo mi marido. La cena es sopa y gelatina de postre”, se lamentó, para terminar contando cómo había terminado la intervención, mientras aparecían en pantalla las imágenes de lo que lograron extraerle.

Al otro día, relató que se encontraba bien. “Me sacaron 6 cm de quiste. El mes pasado medía 5 cm y acaba de pasar el doctor, que ahora va a venir a hacerme las curaciones, que me dijo que en su mayoría era hueso”, pormenorizó para unas horas después ser dada de alta, mientras el médico le daba recomendaciones sobre cómo debía bañarse por esos días.

Javier Ortega Desio, el marido de Belu, apareció para buscarla y llevarla a su casa, mientras ella expresaba su felicidad porque todo salió bien y estaba volviendo a su hogar. “Le voy a renovar los votos”, comentó, con gracia mientras se besaba con el exrugbier.