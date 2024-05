Furia volvió a pelearse con Mauro en Gran Hermano y arremetió contra Darío: “¿No te puedo mirar?”

GH: Furia volvió a pelearse con Mauro y tuvo un fuerte cruce con Darío (Video: Gran Hermano, Telefe)

Los ánimos del lado de adentro de la casa de Gran Hermano (Telefe) siguen muy caldeados y el humor inestable de Juliana Furia Scaglione es el que marca la temperatura tanto en la convivencia como en el juego. En las últimas horas, la joven discutió con su némesis Mauro Dalessio y, tras la pelea, también se la agarró con Darío Martínez Corti.

En la transmisión en vivo de la casa se pudo escuchar a Furia a los gritos contra Mauro y luego a Bautista consolándolo. “En qué quilombo te metiste, Mauro. En dónde te metiste...”, le dijo a su compañero mientras se servía algo en la cocina. De fondo, se escuchaba el eco de un grito de Furia. “Esto no termina más, olvidate. No hay manera”, le dijo Bautista a Darío en referencia a la eterna pelea entre los examantes.

De pronto, Furia se acercó hasta donde estaba Darío, quien miraba la situación, ajeno a todo y sin opinar. “¿Qué? ¿Ahora le vas a ir a chupar la pi...?”, le disparó Furia, con su característico tono violento, algo que en las últimas semanas viene provocando el rechazo de buena parte del público del certamen que conduce Santiago del Moro. “¿A quién?”, se defendió Darío. “¿Y por qué me mirás con esa cara de: ‘Y por qué tocaste a mi nene?’”, se justificó Scaglione en su actitud.

Furia volvió a pelearse con Mauro y arremetió contra Darío (Gran Hermano, Telefe)

“Por Dios...”, agregó Furia, indignada y dirigiéndose hacia la heladera. “¿Por qué suponés cosas? Te miré, nada más...”, volvió a defenderse Darío. “Y bueno, ¿qué me mirás?”, contraatacó la doble de riesgo. “¿Qué, no te puedo mirar? Cómo no te voy a mirar”, le respondió él, con sentido común. “Hablame, entonces”, cerró Furia y la transmisión se cortó de golpe.

Durante el domingo pasado se vivió uno de los momentos más tensos desde el comienzo del juego. En horas de la tarde se registró una pelea entre Furia y Mauro, que fue subiendo en intensidad y violencia. La doble de riesgo le pidió al joven que no se sentara a comer en el sector del living porque así lo haría ella y no quería estar cerca suyo. Cabe recordar que ambos mantuvieron una relación muy cercana, de intimidad, desde el mismo día en el que Mauro ingresó a la casa con otros jugadores. Pero dicho vínculo comenzó a romperse poco a poco hasta que llegó un momento en el que no pueden compartir nada.

Así las cosas, se inició una pelea descomunal entre los dos que dejó perplejos al resto de los integrantes del certamen. Entre gritos, amenazas e insultos, cada uno de los participantes tuvieron reacciones diferentes. Por ejemplo, el Chino fue el encargado de contener al perro Arturo, que enseguida se puso a llorar. Por otra parte, Zoe eligió intentar no escuchar lo que ocurría, y así muchos se fueron a una de las habitaciones para no seguir presenciando ese nivel de violencia. Por la noche, durante la gala de eliminación, Furia recibió una sanción de Gran Hermano: será nominada en cada una de las próximas galas hasta el final del concurso.

Más violencia en Gran Hermano: Furia amenazó con un cuchillo a Darío

El pasado lunes se viralizó un video en el que se pudo observar otra actitud violenta de la doble de riesgo. Con un cuchillo en la mano, se la vio en una actitud desafiante adelante de Darío, uno de los jugadores más nuevos. “Te voy a estar observando”, se la escuchó a Furia decirle a su compañero. Frente a esta reacción, el hermanito se quedó mirándola y de inmediato le preguntó: “¿Por qué me decís eso?”. En ese momento ella se alejó y no le dio respuesta al hombre, quien quedó confundido con la situación. Rápidamente, las imágenes se viralizaron en las redes sociales, desde donde los seguidores de Gran Hermano expresaron sus críticas ante esta situación reiterada.