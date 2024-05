Mauro se le plantó a Santiago del Moro en Gran Hermano y el conductor lo frenó en seco: "Estoy hinchado las pelotas"

La escandalosa pelea de Furia con Mauro en Gran Hermano 2023 sigue dando que hablar y el malestar del participante porque, según dijo, no pudo hacer su descargo en el vivo por la situación desató un encontronazo con Santiago del Moro en pleno aire. Se desarrollaba una competencia que tenía como premio un 0 km cuando el exrugbier comenzó a llorar y lanzar frases de enojo. Luego de esquivar las indirectas, el conductor lo confrontó y el clima se puso súper tenso.

Los concursantes habían elegido que el musculoso no tenga su oportunidad de llevarse el automóvil, lo que terminó siendo al parecer la gota que derramó el vaso. “Algún día quiero ganar aunque sea una caja de bombones”, lanzó, indignado. Los minutos siguientes él se encargó de lanzar punzantes frases, mientras sus compañeros elegían llaves y las probaban con el auto esperando que encienda. “Ayer no me dejaron hablar”, soltó. “No me dejan jugar por nada”, continuó. “Mauro, tenés las cámaras las 24 horas. Deciles lo que quieras”, le dijo el conductor. Y todo fue tomando temperatura.

El cruce de Santiago del Moro en Gran Hermano 2023 con Mauro (Foto: GH, Telefe)

“Es una vergüenza”, soltó el participante, haciendo que el conductor reaccione. “Les digo tanto al Chino como a Mauro que así fue la competencia de hoy y la casa fue la que decidió que ustedes no participaran. Así es la competencia. Le podría haber tocado a cualquiera”, empezó diciendo el animador. Sin embargo, el participante no escondió sus verdaderos motivos.

“No, no hay problema con eso. Yo me enojo porque ayer no me dejaron hablar. Simplemente”, lanzó, luego de comenzar a llorar. “Pero, ¿qué querés hablar? Pará una cosa porque yo estoy un poco hinchado las pelotas con todo”, arrojó Santiago, picantísimo. “Chicos, este es un juego y un programa en el que ustedes pueden hablar las 24 horas a cámara. El que quiera. Tienen 200 cámaras. Todos los días se pueden plantar y hablan en vivo. ¿Querés hablar en vivo? Andá al confesionario y decí lo que querés”, arrojó.

Santiago del Moro se molestó con Mauro por sus reclamos en Gran Hermano 2023 por su pelea con Furia (Foto: GH, Telefe)

“Yo tengo que seguir con el programa, chicos, pero yo no puedo parar para resolver los problemas que tienen ustedes. El programa debe continuar. Ayer habló ella, después hablaste vos, después los llamaron al confesionario. Tienen que resolver esta situación porque esto tiene que seguir. Si no resuelven se van a quedar afuera los dos, tarde o temprano”, señaló.

“Esto es convivencia y adaptación. Sean vivos y el que se enoja pierde. No sean ilusos. Aprovechen la oportunidad, diviértanse. Es una vez en la vida”, indicó, mientras el jugador permanecía con los brazos cruzados en señal de disconformidad. En ese momento Juliana se acercó, lo abrazó y le dijo que iban a hablar más tarde. “Después hablamos. No llores más”, aseguró ella, mientras él se secaba las lágrimas “Quedate tranquilo porque todo se ve desde afuera”, intervino el conductor.

“Ayer lo dije en el confesionario. Yo puedo hablar a la cámara 13 en la pileta a la una de la tarde, pero no es lo mismo en una gala del prime time de Telefe”, se quejó. “Vimos todo, tuviste tu oportunidad de hacerlo”, le recriminó Del Moro. “Es por una cuestión de quedarme yo tranquilo conmigo mismo. El que está afuera no sabe nada, pero el que tiene que estar fuerte con su cabeza acá soy yo. Si yo no puedo defender”, siguió Mauro.

“Víctima no hay ninguno. Tienen las puertas abiertas los que se quieran ir. Es así el juego y la competencia. Son todas personas mayores de edad”, concluyó, en medio de un clima más caldeado que nunca.