La arriesgada decisión de un jugador que provocó la sanción de Gran Hermano

Gran Hermano sanciono a Bautista y el jugador perdio sus beneficios (Telefe)

Con la gala de nominación cada vez más cerca, la casa de Gran Hermano (Telefe) vive horas de definición. Tal es así que cada participante busca llevar adelante su estrategia para asegurarse un lugar en la final. Sin embargo, algunos no miden las consecuencias y eso provoca el enojo del Big.

Esa es la situación en la que se vio envuelto Bautista, el reciente líder de la semana. Con el objetivo de armar la placa de nominados tal como lo había planeado con el resto de los Bro’s, el uruguayo fue al límite y recibió una dura sanción por parte de Gran Hermano.

Luego de la cena con Martín y Nicolás, en la que los jugadores complotaron y planearon estratégicamente cómo conformar la placa, la gran duda del participante era cómo utilizar su beneficio de líder (en el que puede bajar y subir a alguien de la placa).

Bautista reconoció que habló de la salvación a propósito para no tener que cambiar la placa (Telefe)

Así las cosas, luego de meditarlo por un día entero, el joven decidió que no la placa actual era el mejor panorama para los Bros’. De esta manera, Bautista buscó la forma de que el Big anule su decisión, generando que la placa no tenga ningún movimiento antes del fin de semana. Para llevar adelante su plan, el hermanito comenzó a dialogar con los demás participantes y reveló a quién pensaba subir.

Uno de los primeros intentos se dio con Zoe cuando el uruguayo le preguntó qué le molestaría más, que la suban a placa o que la casa la nomine. Luego, el jugador del reality le comentó a Nicolás y Martín que pensaba subir a la joven de recoleta. Con tanta especulación llegó la noche del jueves, en la que Bautista debía utilizar su beneficio.

Fue en ese entonces que el Big le habló al joven ante el resto de la casa: “Necesito que Bautista me escuche con atención. Además de los beneficios que otorga el liderazgo, ser líder implica una responsabilidad, la cual tiene que ser honrada. Tras la conformación de la placa, te escuché en más de una oportunidad expresar a viva voz tu decisión de a quién bajar y a quién subir. El solo hecho de hablar del tema implica una desobediencia”.

Gran Hermano se encuentra en su etapa final

Luego, Gran Hermano continuó y comunicó la sanción del joven: Esta conducta no me hace más que intuir que fue deliberada, tu proceder me obliga a tomar medidas. No podrás bajar a un compañero de placa ni subir a otro, no recibirás el premio de liderazgo y por último, a partir de este momento dejás de ser el líder de la semana”.

Minutos después, Santiago del Moro se presentó ante la casa y le preguntó a Bautista cómo estaba con esta situación. Ante la mirada de los demás, el uruguayo asumió el problema y dijo: “Le acabo de pedir disculpas a Big. Lo hice deliberadamente, lo asumo. Creo que la placa se conformó de la manera que mis compañeros eligieron, votando y pensé que así estaba bien. Era una placa, dentro de las posibilidades que habíamos hablado, que pensamos”. Luego, el conductor cerró el tema y advirtió al resto de la casa: “Es una jugada muy arriesgada la que hiciste, es grosero. A esta altura esa esa sanción puede costarte mucho más caro de lo que te costó hoy. Por eso les digo chicos, ojo cuando pasan ciertos límites, sean astutos, la cosa se va complicando más”.