Flavio Mendoza habló del abuso sexual que sufrió en su infancia: “Creo que ya sané”

Flavio Mendoza habló del abuso sexual que sufrió en su infancia

En una conversación íntima con Hector Maugeri para el ciclo +Caras, Flavio Mendoza recordó el abuso sexual que sufrió cuando tenía apenas siete años de edad. “Yo fui abusado por alguien que no era de la familia directa pero sí de parte de una persona que vive hoy, que existe y que tiene una empresa muy grande. Esto nunca lo dije, solo un par de veces y me acuerdo que mi hermana después de un programa me llama llorando y me dice: ‘Ay, la primera vez que lo escuché no me animé a preguntarte, ¿querés contármelo?’ y ella me tiraba nombres. Yo le dije: ‘Ya está, yo no te lo voy a decir’”, comenzó relatando el coreógrafo en esta charla mientras sostenía a su hijo Dionisio sobre su regazo.

“Yo sé lo que puede llegar a pasar sabiendo el nombre de esta persona. No por poder, sino porque es del medio”, agregó el director teatral. En tanto, el entrevistador quiso saber por qué no revelaba quién fue su abusador. “Porque yo creo que ya sané”, respondió el creador del espectáculo Stravaganza.

Luego recordó el momento en el que le contó lo sucedido a un íntimo amigo. “¿Sabés lo que me pasó una vez cuando se lo conté a un amigo? Me dolió mucho lo de este amigo, si él ve esto, se va a acordar. Y después me pidió disculpas. Él sabe quién es quien me abusó y cuando se lo conté, lo que él me dijo fue: ‘Bueno, pero vos eras gay’. ‘¿Con siete años? ¿Vos estás escuchándote lo que estás diciendo? ¿Yo con siete años sabía que era gay?’”, recordó con amargura.

Flavio Mendoza junto a su hijo Dionisio

“Hay una confusión terrible en la gente y que piensan que porque: ‘Bueno, ahora es gay’. No, esto es algo que me dolió muchísimo, que me lastimó muchísimo y me marcó para toda la vida. Y en algún punto, no lo digo porque sé todo lo que viene atrás. Yo me hice una persona pública y cada vez que digo algo, es como que despierta muertos. Y no tengo ganas de que pase eso. Es que debería estar muerta esta persona”, argumentó Mendoza.

En otro tramo de la conversación, el coreógrafo reafirmó cuál es la razón por la que mantiene oculto el nombre de la persona que lo violentó sexualmente. “Lo hago para proteger a mi familia. No es que perdono el acto, era un nene y no tenía culpa de nada. No lo estoy protegiendo a él”, dijo quien alguna vez fuera jurado del Bailando por un Sueño. “Si digo el nombre de mi abusador va a haber un problema, despertaría a un monstruo y no se si tengo ganas de lidiar con eso porque necesité que me protegieran, no lo hicieron”, dijo a continuación.

Por otra parte, Mendoza habló del caso del periodista rosarino Juan Pedro Aleart, quien semanas atrás denunció públicamente a su padre y a su tío por haber abusado sexualmente tanto de él como de su hermana. “Me ví reflejado y siento que pasaba como algo muy habitual”, dijo el bailarín.

Festejo cumpleaños de Dionisio el hijo de Flavio Mendoza

Además, Flavio dijo que otra de las razones por las que no se anima a revelar quién es su abusador se debe a que cuando su hermana sufrió un robo, “los medios utilizaron el acontecimiento para darle un espacio al delincuente y no protegieron a la víctima. Cuando denuncié al delincuente que estafó a mi hermana, los medios le dieron mucho lugar a él”, dijo para recordar el famoso caso de Javier Bazterrica, más conocido como El Gigoló, quien poco tiempo después se convirtió en un “simpático” personaje mediático.

“Era como sentarlo y darle espacio a una persona que estafó a mujeres y está comprobado. Por eso no digo lo que tendría que decir, porque sé que despierto un monstruo”, cerró Mendoza.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.