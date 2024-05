Viviana Colmenero reveló el nombre del cantante internacional que intentó seducirla: “Él quiso levantarme”

Viviana Colmenero recordo sus parejas mas famosas (América)

Tras su exitoso paso por Gran Hermano, en el que logró coronarse como la ganadora de la tercera edición, Viviana Colmenero se convirtió en una de las figuras del medio. Tal es así, que la exjugadora atrajo todo tipo de miradas, tanto del plano local como internacional.

“¿Con qué famoso saliste, Viviana Colmenero?. ¿Dos o tres saliste?”, comenzó preguntándole Ángel de Brito al recibir a la exjugadora en LAM (América). Con algo de timidez, Colmenero respondió: “Sí, pero es que no sé si tengo ganas de revelar. Hoy te escuché en el streaming contar que no te bancás ni a Enrique Iglesias ni a Arjona. Sabés que Enrique Iglesias a mí, cuando yo tenía veintipico de años, en El Divino, una disco, él quiso levantarme”.

Al escuchar el nombre en cuestión, las angelitas se deshicieron en gritos de sorpresa. “¿No te gustó? Es fachero”, devolvió el conductor. A lo que la exGran Hermano respondió: “No, no es mi tipo de hombre. Sí. de verdad. Y eso habrá sido en el 2005, más o menos. Él estaba ahí de joda. No es que quiso salir conmigo. Se me acercó”.

Viviana Colmenero recordó sus parejas mas famosas

Luego, la mediática dio más detalles de ese encuentro: “Él quería estar con una chica, o sea, quería esa noche y nada más. Si hubiese sido mi tipo, sí, pero no. Puede ser el más famoso del mundo, el más exitoso del mundo, pero te tiene que gustar la persona, no le vas a dar solamente por el nombre que tiene”.

Con cara de resignación, las panelistas insistieron por conocer más pretendientes de la invitada. “Si les cuento los famosos que quisieron salir conmigo. Hubo una conversación, como un acercamiento por ejemplo con Martín Barrantes”, retrucó Colmenero. Al escuchar el nombre de la expareja de Pampita Ardohain, de Brito sostuvo: “Me gusta que tirás todos nombres top, Enrique Iglesias, Martín Barrantes”.

Con ese panorama, la exjugadora explicó cómo es que coincidía con estos personajes en aquellos años: “¿Pero sabés por qué? Porque ellos por ahí iban a los lugares que yo también frecuentaba. Nos encontrábamos en el vip de Pacha, de Tequila, del de Buenos Aires”. Con el objetivo de averiguar más detalles de ese vínculo, las panelistas preguntaron: “¿Y no te gustaba Martín?”

Viviana Colmenero, la ganadora de la tercera edición de Gran Hermano, entre 2002 y 2003

“Fue una época en la que yo me divertí, salía, o sea, viví esa fantasía. Fue una época post Gran Hermano. Antes de Gran Hermano también me gustaba, porque me gustaba la música electrónica. ¿Vos sabías que él siempre quiso ponerse de novio en serio con alguien? Porque él hacía esas preguntas, a mi nadie chamuyaba porque yo no me entrego al hombre porque sí. Yo sé manejar la energía, la energía en una conversación con un hombre”, expresó Colmenero.

Al ver que la conversación se dilataba, el equipo fue más tajante con la invitada: “¿Chaparon o no?”. A lo que Colmenero sostuvo: “Con él como que algo pasó, y hay algo que no me gustó. No lo puedo decir porque no, no me gustó. Un olorcito feo, un aroma”.

Sin embargo, las anécdotas de la exjugadora no terminaron ahí. “¿Con Patricio Giménez saliste? Fuiste cuñada de Susana, no es poca cosa”, disparó de Brito. Con un gesto de incomodidad, Colmenero respondió y cerró su lista: “Con él sí concreté. Él estuvo con todas, pero no voy a hablar de él”.