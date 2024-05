La trama detrás del enojo de Dalma y Gianinna Maradona: del mausoleo a las versiones sobre la muerte de su padre

Audios de Gianinna Maradona - Exclusivo Teleshow

En las últimas horas, el tema de la muerte de Diego Armando Maradona volvió a ser noticia. En primer lugar, porque sus hijas mayores, Dalma y Gianinna, y su ex Verónica Ojeda, madre de Dieguito Fernando, pidieron trasladar el cuerpo del futbolista desde el cementerio Jardín de Bella Vista en San Miguel, donde está sepultado desde noviembre de 2020, a un nuevo proyecto llamado “Memorial del Diez”, un mausoleo que se erigirá en la Ciudad de Buenos Aires.

Según indicaron, la propuesta del monumento —que se ubicará en la zona de Puerto Madero— es ofrecer “un lugar mucho más seguro que el actual para que todo el pueblo argentino y los ciudadanos del mundo puedan rendir homenaje a quien fuera el máximo ídolo argentino”, afirmaron en una presentación a la que accedió Infobae.

A raíz de esta información, Teleshow se comunicó con Gianinna quien se mostró sorprendida por las repercusiones. “No hay nada nuevo. Nosotros hicimos el anuncio el año pasado para el cumpleaños de mi papá y sigue todo así, como estaba”, aclaró.

Y siguió: “Seguimos con lo mismo que anunciamos el año pasado. Siempre en un perfil bastante bajo y haciendo las cosas paso a paso. Ya suficientes problemas tengo como para querer entender a la gente. Así que directamente lo acepto y chau. Porque si no, me paso la vida tratando de querer entender el porqué y me termino haciendo mal”.

Sobre este tema también se refirió el abogado Mario Baudry, representante legal de Dieguito Fernando y actual pareja de Verónica Ojeda. “Esto empezó hace mucho tiempo atrás cuando pedimos autorizaciones para hacerlo (el mausoleo) en la Asociación de Fútbol Argentina (AFA). La idea es crear un espacio para que el pueblo pueda rendirle un homenaje a Diego de manera gratuita. Los hijos están totalmente de acuerdo y, el año pasado, se firmó el convenio entre el Gobierno Nacional en ese momento de (Alberto) Fernández, con la aprobación de Horacio Rodríguez Larreta y la corporación Puerto Madero, que cedió gratuitamente el espacio para trasladar el cuerpo de Diego a ese lugar”, expresó el letrado este jueves, en el programa Desayuno Americano (América TV).

Mario Baudry reveló que todos los hijos de Maradona quieren trasladar sus restos a un museo

En la misma línea, Fernando Burlando, el apoderado de Claudia Villafañe y cercano a Dalma y Gianinna, también dio su versión sobre el traslado del cuerpo: “Hay que aclarar que todo eso se debe al trabajo que vienen haciendo los hijos y los colegas que los representan en ese tema puntual. Mi participación fue menor, me tomé el atrevimiento de hablar con el tribunal, porque existía la posibilidad de que la corporación Puerto Madero gentilmente ceda ese lugar”, explicó este jueves al aire de Intrusos (América TV).

“Toda la gente se manejó con honestidad, prudencia y respeto. Si me preguntas a mí, como fanático del fútbol y admirador de Diego y de su familia, me parece una idea fantástica tenerlo en un lugar accesible, al que concurre tanta gente, para que pueda saludar al gran ídolo que fue”, cerró el abogado.

El enojo de Dalma y Gianinna

En paralelo, las hijas del Diez utilizaron sus redes sociales para manifestar su descontento con otro tema, ya que, según explicaron, trascendió una “fake news” acerca del examen toxicológico de su padre. Fiel a su estilo, Dalma decidió expresarse a través de sus historias de Instagram. “¿Que alguien me explique por qué después tanto tiempo nacen hipótesis nuevas, sin pruebas nuevas”, comenzó diciendo la hija del astro, enfatizando su idea con letra mayúscula.

Y siguió: “Chicos, se nota mucho que pagaron para que sus monigotes de siempre empiecen a hablar boludeces... ¿Por qué no hablan de quién los contrató? ¿Quién les pagaba el sueldo? Vergüenza tendría que darles querer culpar a mi papá del mal manejo que hicieron ustedes”.

El enojo de Dalma Maradona en las redes sociales

”No tengo ninguna duda que mi papá va a tener Justicia y que todos ustedes van a caer. Por suerte, hay miles de audios que dejan en evidencia la organización que tenían. Por ejemplo, que la hermana del abogado les cobraba comisión a (Leopoldo) Luque, Agustina (Cosachov) y Carlos (Díaz). Me gustaría ver el informe de eso en algún programa“, siguió Dalma, haciendo mención a tres de los ocho imputados en la causa.

”Tengo una bronca que nunca se me va a ir porque lo único que falta es que le quieran echar la culpa a mi papá de que ustedes son unos tremendos hijos de put... que no hicieron su trabajo”.

Además de hablar en su programa de Streaming, Dalma Maradona se expresó en sus redes sociales

”No voy a parar nunca. Al igual que en los audios de público conocimiento, me van a seguir odiando. Yo duermo en paz, en cambio, ustedes están todos escondidos sin salir a la calle. Lo único que tienen es la plata del jefe para comprar medios, pero la justicia es otra cosa”, concluyó Dalma de forma contundente para luego revelar qué fue lo que le molestó en concreto:

“Quieren instalar que había alcohol y tóxicos en el cuerpo de mi papá, que los frascos de orina no estaban completos. Son ridículos y tienen miedo. Son berretas, asesinos y cagones. Acá estamos nosotras para desmentir cada pavada comprada de los medios”.

En el trayecto de esta mañana, Dalma volvió a referirse al tema en el programa de streaming #AngelResponde (Bondi Live), en el que trabaja junto al periodista Ángel De Brito.

“Ayer me empezó a explotar el teléfono. Yo no entendía por qué me vinieron a buscar a la puerta, y un cronista me dijo: ‘Volvieron a hacer las pericias de tu papá y dicen que encontraron cosas nuevas’. Le contesté que eso era mentira. No se volvió a hacer ninguna pericia, pues ya se hicieron hace tres años. Ahí ­entendí que como falta poco para que empiece el juicio, están moviendo los medios para que se empiece a ensuciar un poco todo”, expresó furiosa.

“La versión que quieren instalar es que ahora le habían encontrado, supuestamente, alcohol y tóxicos, pero eso ya se supo en la autopsia que no fue así­ y como mi papá ya no está encima, le quieren echar la culpa de su muerte a él. No le pasó nada de eso porque no tení­a nada y la verdad es que mucha gente que hizo mal su trabajo. Háganse cargo loco”, cerró.

Gianinna Maradona también manifestó su enojo en las redes sociales

Al igual que su hermana mayor, Gianinna se pronunció sobre el tema a través de sus historias de Instagram. “Qué asco de ‘gente’ van a caer todos, uno por uno. Los partícipes y los voceros”, sostuvo dijo. Y siguió: “Los mismos hijos de pu… de siempre cubriendo lo que ya fue. Evidente”.

Además, la diseñadora publicó una foto junto a Dalma de cuando eran chicas y dejó un mensaje en sintonía: “Las batallas se ganan en equipo y nosotras lo somos. Te amo sis“. Dalma le contestó: ”Claro que sí. Nosotras y muchos más“.