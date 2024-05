Nicole Neumann rompió el silencio y contó si tuvo una reunión secreta con Fabián Cubero: “La paz tendría que haber existido hace años”

Nicole Neumann reveló si hubo un encuentro secreto con Fabián Cubero (Video: Intrusos, América)

Después de muchos cruces, conflictos legales y desacuerdos, la relación entre Nicole Neumann y Fabián Cubero parece mejorar lentamente. Es que luego de años de peleas, ciertos rumores indicaban un acercamiento de las partes para limar diferencias que tienen en la Justicia. Así las cosas, la modelo se sinceró sobre estas versiones.

“En estas últimas horas se habló de que habían tenido una reunión con Cubero para solucionar los temas legales. ¿Esto pasó?”, le preguntaron a la modelo en Intrusos (América). Al conocerse esta información, Nicole no dio vueltas y contestó: “Sí, hubo una reunión”.

Sin embargo, a pesar de la buena voluntad, la jurado de Los 8 Escalones (El Trece) explicó por qué no pudo asistir: “Yo no pude ir, fueron mis abogadas. Estuve con unos temas de estrés y demás, así que bueno, evitando situaciones que no suman nada y que perjudican”.

Nicole Neumann reveló si hubo un encuentro secreto con Fabián Cubero

A casi cinco meses de que la batalla judicial y mediática entre Nicole Neumann y Fabián Cubero sumara un nuevo capítulo, la conductora se refirió al extensa conflicto legal que llevó a cabo con su ex: “La paz tendría que haber existido hace años, años y años. Pero bueno, nada, de verdad que no es un tema en el que quiero entrar”.

Uno de los últimos conflictos legales que protagonizaron el exfutbolista y la modelo se dio a comienzos de noviembre cuando trascendió una acción judicial que el deportista le formuló a la conductora. En aquella oportunidad, todo se dio a horas de que la influencer se casara con Manu Urcera.

Fue Ángel de Brito quien adelantó la información en su cuenta de X. “Cubero le reclamará cuota alimentaria a Nicole (una de sus hijas está completamente a su cargo). Va a presentar las siguientes demandas: Denuncia por estafa procesal; reducción cuota de alimentos; reclamo de deuda existente”, reveló el conductor de LAM (América).

Nicole Neumann y los rumores de una reunión con Fabián Cubero

Así fue como días después, al aire de Intrusos (América), el abogado Roberto Castillo, quien representa legalmente al exjugador de Vélez Sarsfield, contó cómo es el proceso legal que enfrentó a la expareja, que durante lo que duró la relación concibieron a sus hijas Indiana, Siena y Allegra. “Es la tercera causa penal que lo defiendo a Fabián y es importante mencionarlo: lo defendí en la primera ocasión sobre un impedimento de contacto donde fue sobreseído”, comenzó contando Castillo, quien dio sus argumentos para declarar a su cliente como una persona “libre de culpa y cargo”.

Luego, el profesional agregó: “Una vez finalizado lo preliminar, le pregunté a Fabián si de verdad incumple o no, porque necesito datos objetivos. Su respuesta fue traer una carpeta donde me mostró un recibo de sueldo de su empleo en Vélez y los gastos que realiza en sus hijas, de lo cual destina casi un 65 por ciento de sus haberes”.

“Como Cubero no podía ocuparse de sus hijas los fines de semana porque jugaba al fútbol, y tampoco quería que Nicole faltara a sus compromisos laborales, entendía que correspondía ayudarla. Entonces, se ocupaba de pagar una niñera. Pero cuando dejó de jugar al fútbol, ¿a qué niñera le estaba pagando? ¿Para qué? La deuda nace por un gasto de niñera que cuando él deja de jugar al fútbol, no pagó más, porque las cuidaba él. Por eso ante la Justicia figura como moroso”, explicó Castillo con respecto a la situación de su defendido.