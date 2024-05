María Becerra revela en un cortometraje los sueños que logró cumplir desde pequeña hasta alcanzar sus shows en River

El mini documental de María Becerra por sus shows en River Plate (Video: YouTube)

María Becerra continúa conquistando corazones y consolidando su carrera artística como una de las jóvenes referentes en la industria de la música argentina y también a nivel internacional. Tras dar dos shows increíbles en River y de convertirse en la primera mujer argentina en haberlo logrado, este martes, la cantante sorprendió a sus fanáticos con un cortometraje en su canal de YouTube que se llevó todas las miradas.

A menos de 24 horas de haber sido publicado el audiovisual que dura poco más de cinco minutos ya tiene más de 100 mil reproducciones. ”Tratá de acordarte la primera vez que soñaste o pensaste en estar parada en un escenario“, le pregunta alguien detrás de cámara y ella sonríe sin pensarlo, como un reflejo de felicidad el día que se estaba preparando para su primer show en el Monumental.

Automáticamente aparecen flashes de imágenes de María cuando era bebé o una nena y jugaba en su casa. “Desde que era muy chiquita o sea, siempre me acuerdo de soñar con vivir este momento pero esos típicos sueños despierta. Era algo con lo que pensaba todo el día, estaba ilusionada, me paraba arriba del sillón y cantaba. También miraba la tele e imitaba a las artistas que aparecían“, recordó.

En la siguiente escena aparecen su papá y su mamá quienes dan testimonio de la artista cuando aún era una niña jugaba. “Ella ya a los siete u ocho años decía que iba a ser cantante“, recordó su progenitora a lo que el padre de Becerra comentó: “Sí, cuando jugaba con sus hermanos les decía que iba a ser famosa y ellos, bueno, no le creían”.

Maria Becerra en New York Fin de año

El mini documental además hace un repaso por algunos videos que Becerra subía a YouTube desde que tenía doce años y los que empezaron a hacerla un poco más conocida. Esos videos aún están en internet y hoy son imágenes de archivo que sus fanáticos recuerdan para dar evidencia de cómo empezó y dónde está hoy.

”Soy una persona que la gran mayoría de su vida fue o bullyneada o invisible o rechazada de castings, de diez millones de cosas y me costó mucho que alguien confiara en mí y ahora hay mucha gente que lo hace entonces yo siempre voy a estar agradecida por eso. Eternamente”, dice María en la parte final del video y recuerda: “Las personas que confiaron siempre en mí fueron mi mamá, mi papá y mi manager. Nadie más, y los he visto a ellos tristes, desilusionados porque confiaban tanto en mí que me acompañaban y ver como otras personas me rechazaban les era muy duro”.

”Hoy en día ver en sus caras la satisfacción, la alegría, el orgullo que sienten de que la gente me quiera, de que les guste lo que yo hago, de que me busquen por todos lados, es algo impagable”, cerró la artista siendo testigo en primera persona del éxito mundial que genera ella y su música.

María Becerra defendió a la industria nacional en su último show en River

Conferencia Maria Becerra en River Plate, valora el esfuerzo de su público

A pesar de ser una artista mundialmente reconocida, María se muestra con los pies sobre la tierra donde nació y además de elogiar al país por sus increíbles paisajes para descansar y relajarse, ya que durante una semana se fue a Córdoba con su pareja para desconectar de tanta exposición, la artista durante sus shows en River también opinó de la industria nacional y defendió el trabajo que hay detrás de un show o de un cantante en general diariamente.

Después de dos horas en las que repasó sus mejores temas al ritmo de sus fans que cantaban y bailaban cada una de sus canciones, María se despidió de su público con unas fervorosas palabras que dieron cuenta de su defensa por la industria nacional. “Y para demostrar que en Argentina hay una banda de talento y que en Argentina se pueden hacer cosas increíbles, que no tiene que ser de afuera para que sea mejor, para que esté bueno , no tiene que ser de afuera, loco”, comenzó diciendo la artista ante la ovación de su gente. “Es nacional, amigo. ¡Es de acá! Porque Argentina es alto país. Muchísimas gracias”, concluyó visiblemente emocionada por el cariño que le demostró su público en el segundo show que dio en River Plate el pasado 24 de abril.

Conferencia Maria Becerra en River Plate, hablando de sus sueños cuando era niña

Un rato antes, María también les habló a sus espectadores para pedirles disculpas por la demora en el comienzo del show. “Quería agradecerles por la paciencia, y pedirles perdón por toda la demora, por todo lo que pasó, ustedes saben que hubo un temporal estos días y fue un armado muy complicado bajo la lluvia. El agua y la electricidad la verdad que no es una muy buena combinación, así que gracias por la paciencia en verdad”, explicó en referencia al incidente que ocurrió un rato antes de comenzar el show cuando se incendió un contenedor con elementos para el concierto en las inmediaciones del estadio, que afortunadamente se solucionó rápidamente.

“Hoy todos los que estamos acá presentes estamos cumpliendo nuestros sueños, todos tenemos familiares o amigos que vinieron a vernos hoy y en verdad es un orgullo que estén acá bancándonos y poder demostrarles lo que hacemos, lo que tanto nos gusta. Gracias por estar acá. Gracias por el aguante de siempre. Gracias por haber hecho la fila afuera, por haber acampado, por haber hecho la fila virtual, gracias de verdad a todos. La verdad que esa fidelidad y ese cariño nos inspiran”, siguió Becerra sonriente ante su público que coreaba su nombre.