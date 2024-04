Dalma Maradona recordó qué sintió al estar frente a los imputados por la muerte de Diego: “Fueron 8 horas terribles”

Dalma Maradona habló en la previa del inicio del juicio por la muerte de su padre

El 4 de junio está previsto el inicio del juicio que investigará la muerte de Diego Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020. En las últimas horas, se adjuntó un nuevo informe médico al expediente. Se trata de una pericia realizada a pedido de la defensa de uno de los principales imputados, Leopoldo Luque, y que pone en duda la causa de muerte del astro consensuada por una junta médica y que llevó a los ocho acusados al banquillo

En este panorama, Dalma, la hija mayor del futbolista y Claudia Villafañe, contó cómo transita estos días de cara al juicio que se llevará a cabo en los Tribunales de San Isidro. “Con mucha fe, y esperamos que se haga justicia. Los tiempos de la justicia no son los que nosotros queremos, ya llevamos tres años y no sucedió nada”, expresó.

La actriz habló en Ángel responde, el ciclo en el que participa como panelista en el canal de streaming Bondi, y reveló qué sintió cuando estuvo cara a cara con los acusados. “Estuvimos en la primera audiencia donde ellos estaban sentados como si nada hubiera pasado. Yo quería romper todo, pero por sugerencia de nuestro abogado, ni los miramos. Fueron ocho horas terribles”, rememoró, aludiendo también a su hermana Gianinna.

Dalma Maradona con su padre Diego y su hermana Gianinna

“¿Te remueve todo?”, le preguntó el conductor Ángel de Brito. “Sí, es una clásica mía, que digo ‘no voy a llorar’. Entré, y fue inevitable”, señaló la madre de Roma y Azul, y apuntó contra los médicos que acompañaron a Diego en su último tiempo. “No hicieron el trabajo que tenían que hacer, era tan simple como eso. Lo que tenemos a favor es que hay un montón de audios sobre cómo hablaban entre ellos y cómo lo trataban a mi papá”.

La actriz profundizó en estas comunicaciones privadas que salieron a la luz y que tanto indignaron a ella y a su hermana. “Decían ‘ellas son las locas, la que lo quieren alejar’, y después a los únicos que puteaban eran a mi hermana y a mí. ‘Que no se los lleve a Gianinna porque perdemos todo’. Cuando decimos que estas personas idearon un plan, no es una locura. Sale en los audios, porque no tuvieron ese cuidado de hablar entre ellos de mi papá”, agregó Dalma en sus declaraciones que fueron replicadas por DDM (América).

Para finalizar, reveló cómo palpita lo que ocurrirá a partir del 4 de junio en los Tribunales de San Isidro con el proceso judicial. “Ahí me dan ganas de romper todo, pero los abogados nos dijeron que podíamos ir al juicio solo si nos comportábamos y no hablábamos, porque no suma nada”.

Vale recordar que los ocho profesionales de la salud imputados por la muerte de Maradona están acusados por el delito de homicidio con dolo eventual, que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión.

Se trata del neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Ángel Díaz, Nancy Edith Forlini, los enfermeros Gisella Dahiana Madrid y Ricardo Omar Almirón, su jefe Mariano Perroni y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna.