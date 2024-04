En Bondi Live, Ángel de Brito contó los entretelones de la incorporación de Dalma Maradona y contestó preguntas del público

Ángel De Brito, Dalma Maradona, Iván Ramírez, Mai Pistiner y Santiago Maratea en el primer programa de #AngelResponde de Bondi Live

Como estaba anunciado, desde las 12 del mediodía de este lunes, a través de la plataforma Bondi Live, Ángel De Brito se mostró al frente de #AngelResponde, nombre tomado de la característica sección de preguntas que el presentador suele utilizar en su cuenta de Instagram. En compañía de Dalma Maradona, Mai Pistiner, y el humorista e imitador Iván Ramírez, el periodista de espectáculos y conductor de LAM dio inicio a su ciclo en el canal de streaming, donde previamente debutaron con Diego y Yanina Latorre con No tienen solución.

El programa comenzó con un repaso sobre el reportaje que Marcelo Tinelli le realizó en los estudios a Iván Ramírez, quien se mostró caracterizado como el Presidente Javier Milei. En ese contexto, el humorista destacó que la grabación les tomó media hora “porque nos cebamos hablando”, y finalmente se mostró al aire un extracto. “Acá había un guión, pero nos salimos de eso, le gustó mucho a Marce y nos copamos hablando”, confió Ramírez y destacó que uno de los personajes que más le piden es el de Lizy Tagliani, además de Darío Barassi.

Más adelante, la charla viró hacia lo vivido el pasado viernes, en la fiesta de los 2000 programas de LAM. Ahí, Ángel reconoció que no pudo enterarse de muchos “chismes”. “Yo era como la quinceañera. Estuve una hora haciendo notas con los colegas, un móvil con Fer Dente y después fui a saludar a los invitados. A muchos no los veía hace un siglo”, sostuvo.

Entre los asistentes estuvo Iván Ramírez que, divertido, reconoció que en la fiesta se sintió borracho por primera vez en su vida. “Nunca tomo alcohol, porque no me gusta, y estaba contento, porque tampoco me gusta salir demasiado. Así, trago va, trago viene, al final terminé tomando un té en la mesa dulce. Fue cualquiera”, recapituló.

En su primer programa de Bondi, Ángel de Brito tuvo como invitado a Santiago Maratea

La previa de la fiesta también estuvo cargada de polémicas por las ausencias y las personas que en algún momento fueron parte del ciclo y no asistieron o, incluso, no fueron convocadas. Sobre esta “lista negra”, el propio De Brito reconoció que hubo dos exangelitas a las que decidió no cursarles la invitación. También se habló de a una tercera persona, que en algún momento fue parte del ciclo, y a la que decidieron “bajarla” desde la producción. Sobre esto último, el conductor afirmó que no tenía nada que ver.

Acerca de las personalidades que no asistieron a instancias suyas, nombró a Nancy Pazos “porque nadie la quiere” y a Flor de la V “porque tenemos unos encontronazos últimamente, entonces decidimos limpiarla de la fiesta. Pero más allá de eso trabajó un año con nosotros y muy bien, pero en el último tiempo está confundida”.

Luego repasaron distintos temas de actualidad, entre, ellos, los shows de Tini Stoessel, y las obras de teatro más concurridas de la calle Corrientes, como Esperando la Carroza y Legalmente Rubia.

El conductor también contestó al aire preguntas del público. Una en particular, por ejemplo, quiso saber por qué insistió tanto en tener a Dalma Maradona como integrante de su equipo. “Porque Dalma tiene personalidad, porque es calentona, porque dice lo que piensa, porque tiene mucha historia y todos los temas la rodean. No solo los de su papá. Igual, vamos a hablar de series y de películas”, explicó sobre la columna de la hija del Diez en el programa.

Melina Lezcano en Bondi Live

En el marco del Día del animal, en el ciclo realizó una entrevista con la ex cantante de Agapornis, Melina Lezcano, quien desde hace años dedica su vida al rescate y protección de perros y gatos.

Lezcano, que además es conductora del segmento de Infobae Data Animal, reflexionó acerca del rol de los paseadores de perros. “El problema no es que haya paseadores, el problema es que no están regularizados. Cada vez hay más paseadores con más de ocho perros que, según la reglamentación de la Ciudad de Buenos Aires, no se puede. Para mí debería ser obligatorio que tengan un curso hecho sobre comportamiento animal, no saben lidiar con animales, no tienen idea. Estaría bueno que desde el Gobierno se les dé el curso para que entiendan que no son juguetes”, sostuvo.

El primer invitado del ciclo fue Santiago Maratea, quien trajo a la mesa varios temas, entre ellos, las colectas, los haters, el fútbol, la política y algo de actualidad. “Cuando estaba haciendo la colecta de Corrientes, me bardearon mucho y de todos lados, pero (Javier) Milei salió a bancarme. Muchos programas de política salieron a ‘matarme’ y el tipo a bancarme”, dijo.

También destacó que no se droga desde hace cinco meses, cuando incluyó al fútbol entre sus pasatiempos diarios. “Hoy corrí cinco kilómetros y vine para acá. Retomé yoga. Antes, cuando vivía en Ezeiza, entrenaba doble turno”, contó en referencia a su reciente mudanza a zona Norte. “Me reconcilié con mi historia”, dijo.