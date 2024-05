Alianzas, traiciones y desconcierto: la casa de Gran Hermano les declaró la guerra a Los Bro

Los jugadores se quedaron anonadados al observar la estrategia del grupo beneficiado (Video: Gran Hermano - Telefe)

La casa de Gran Hermano (Telefe) quedó completamente descolocada con lo que vivieron algunos participantes. En esta oportunidad, recibieron el beneficio de ver en vivo la estrategia del grupo de Los Bro y no pudieron evitar mostrar su descontento. Enfurecidos, los participantes se sentaron a escuchar en detalle la conversación de los jóvenes y arribaron a diferentes conclusiones.

Todo comenzó en una nuevo llamado al teléfono rojo. Como recompensa por haber atendido, Nicolás tuvo la oportunidad de disfrutar de una velada con Martín Ku y Bautista y hablar sobre su estrategia para la próxima gala de nominación sin la amenaza de ser sancionados bajo la figura del complot. Pero el tablero se dio vuelta para ellos, ya que desde el living el resto de los concursantes pudieron ver cada uno de sus movimientos. Entre expresiones de asombro, los competidores dejaron en claro el malestar que sentían al ver lo que planeaban hacer en contra de ellos. ”¡Hijo de p..., dejame descansar!”, expresó a los gritos Furia mientras veía que el uruguayo mencionaba la posibilidad de subirla a la placa.

El enojo también quedó claro en el semblante de Florencia, quien hasta ese entonces se encontraba en una relación con Nicolás. Mientras se mordía los labios, a la muchacha le quedó en claro que había sido traicionada por su pareja y no había vuelta atrás. “Quería aclarar que nunca jugué con ellos. Siempre jugué con mis compañeros con los que me sentía cómoda. Y si los tengo que votar los voy a votar. Ya los voté”, señaló en un momento de la noche, mientras a la par escuchaba que uno de los ganadores del presunto beneficio señalaba que con “dos votos” iba a quedar en la placa del próximo domingo.

Lejos de poder despegarse de sus lugares frente a la televisión, los jugadores seguían contemplando la escena. Con el pasar de los minutos, el trío dejó planteado a las personas que iban a votar. “Metete los votos en el o...”, lanzó la joven estudiante universitaria, cuyo comentario fue secundado por Manzana, quien señaló que eran unos “agrandados” por el análisis que realizaban de cada uno de los competidores de la casa. Esto dejó en claro que ellos también iban a “ir a la guerra”, tal como mencionaron los propios Bro.

Santiago del Moro les aconsejó a los jugadores ante la información recibida (Video: Gran Hermano - Telefe)

En medio del tenso clima, Santiago del Moro les cortó la imagen del zoom para contarles que en realidad los beneficiados eran ellos: “La información es poder. Ahora está en ustedes decidir qué van a hacer con esta información. Se tienen que poner de acuerdo. Aunque se sentían perdedores, me parece que en esta salen ganando. Mucha información cada uno habrá tomado lo que le sirvió. Ellos terminaron siendo vencedores vencidos”, aseguró el presentador en un intento de levantar los ánimos.

Completamente decididos, los integrantes de Gran Hermano determinaron que no iban comentar respecto a la conversación escuchada y la usarían para su propia estrategia. Incluso plantearon una excusa respecto a la comida que estaba a sus espaldas, la cual era similar a la que recibió Nicolás y sus amigos tras atender el teléfono rojo. Pero el enojo estaba lejos de disiparse, en especial porque no paraban de plantear diferentes alternativas para salir con ventaja de la placa de nominación. Eso sí, cuidando de no hablar de más para evitar cualquier hipótesis de sanción.

“No comploten, no pisen el palito y piensen qué van a hacer con todo lo que dijeron”, añadió Santiago antes de cortar la comunicación con los integrantes del reality show. En este momento, Furia volvió a tomar la palabra y marcó la pauta a seguir, advirtiendo a sus compañeros: “El hijo de p... que esté acá y cuente esto, ¡afuera! Se va al pingo”.