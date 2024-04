El feroz enfrentamiento entre Martín y Furia en Gran Hermano: insultos y gritos al borde de la expulsión

Los participantes del reality encabezaron una fuerte discusión dentro de la casa (Video: Gran Hermano - Telefe/DGO)

El regreso de Coti Romero a la nueva edición de Gran Hermano (Telefe) logró causar diferencias entre los participantes. Gracias a su competitiva personalidad, la rubia expuso las asperezas entre sus compañeros y no dudó en generar enemistades. En especial entre Martín Ku y Furia, quienes se dijeron de todo ante las cámaras del programa.

“Tintu, manda la palabra Constanza al 9009 que el pelotudo de tu marido está hecho un bobo”, lanzó la doble de riesgo, quien buscaba pelear con el jugador y para eso apeló a enviarle un mensaje a Marisol, la pareja del joven, quien es una fiel seguidora del reality. Esto no pasó desapercibido para el Chino, quien le aclaró a su mujer: “Ya sabés qué hacer. Vos ves todo”.

Si bien el competidor no mostró indicios de querer enfrentarse a Juliana y continuó tirado en el sillón, ella no dio el brazo a torcer y fue por más. “Por eso ve, pelotudo. Te estamos cuidando, tal como vos me dijiste en su momento”, insistió mientras volvía a dirigirse a la pareja de su compañero. Sin previo aviso, el profesor de crossfit terminó levantándose de su lugar y enfrentó a la joven en un cara a cara.

“Te dije ‘pelotudo’, ¿Qué? ¿Te jode?”, le comentó Scaglione con un semblante serio. “Sí, me molesta que me faltes el respeto”, confesó, a los gritos, su compañero. Por su parte, ella no dudó en reavivar la rivalidad que los supo dividir en los inicios del reality: “Esto ya pasó antes, no te tengo miedo, Chino. Así como una vez pasó esto, no me vas a sacar de la casa, punto. ¿No te das cuenta que estás a punto de perder todo? Venías re bien, tarado”.

Por su parte, tan solo unas horas atrás, el propio Ku le había confesado a Romero que la actitud de la pelirrosa le apenaba. No solo porque era bastante cambiante, sino también porque la consideraba una buena persona cuando estaba tranquila y no buscaba generar conflictos. “Me da pena que sea así porque cuando está en buena onda es tan buena piba y, de repente, le agarra el chispazo y se convierte”, comentó mientras se encontraba a las afueras de la casa.

Los participantes sacaron su lado competitivo y se enfrentaron en medio del living de la casa

Pero Furia no ha sido la única cuya personalidad ha sufrido cambios, sino que lo mismo ocurrió en Martín. Cabe mencionar que más de uno se lo ha comentado, en especial al mostrarse tan relajado al ver cómo Arturo intentaba herir a los demás. El último episodio se lo dejó saber Emmanuel, quien se mostró preocupado por la actitud del perro.

“Chino, ¿no ves que me va a morder y Gran Hermano se va a enojar con vos?”, señaló el estilista cordobés al observar que la mascota le mostraba los dientes. Divertido por la situación, el jugador le señaló que debía dejar la habitación, ya que no parecía calmarse ante su presencia. Lejos de dar el brazo a torcer, el hombre le señaló que esta era su habitación y no iba a retirarse para satisfacer sus caprichos personales.

“Dale, Martín, siempre haces lo mismo. Después venís, me mirás y me haces caritas”, lanzó el competidor, quien no paró de insistirle que debía hacer algo ante la situación. Por su parte, Ku pareció no inquietarse por lo que ocurría a sus ojos y volvió a decirle que abandone el lugar. Incluso le señaló que nadie lo estaba dejando de lado ni hablaba sobre él, sino que era la propia mascota que lo hacía.

“Arturo te está echando. Nadie está hablando de vos boludo, ¡andá!”, le respondió el joven entrenador, quien luego provocó la ira de Emma y este señaló que se trataba de una “estrategia cochina” por parte de ambos.