Un tocado de cristales y colas bordadas artesanalmente en seda: los detalles del vestido de Carolina Amoroso para su boda

Javier Milei le respondió a CFK: “¿De qué sirve lo que estamos haciendo? Sirve para reconstruir el país que ustedes destruyeron”

La ex presidenta cuestionó al Gobierno por no tener un plan de estabilización ni el superávit fiscal. “Te puede haber votado el 60% pero si después la gente se c... de hambre, ¿de qué sirve?”, dijo en un acto en Quilmes