El papá de Tini Stoessel se emocionó hasta las lágrimas en el show de su hija: “Siempre vas a poder contar conmigo”

El productor se emocionó hasta las lágrimas en medio del performance de su hija (Video: X/Twitter)

Tini Stoessel se lució al ritmo de los temas de su último álbum, Mechón de Pelo, uno de los proyectos más íntimos de su carrera profesional. El sábado pasado, la artista dio el primero de sus conciertos en el Club Hurlingham, donde emocionó a sus fanáticos con un show lleno de simbolismos y alusiones hacia diferentes momentos de su vida, tras tener que suspenderlos por la lluvia el jueves y el viernes anterior. Sin embargo, lo que más se destacó fue la reacción de su padre, Alejandro, quien dio el presente para verla arriba del escenario.

Entre el repertorio de las canciones que interpretó esa noche, la compositora le dio lugar a “Pa”, una balada que hace un recuento de los momentos más difíciles que atravesó el productor debido a su estado de salud. Con un video estrenado hace unas semanas atrás, los presentes al evento sabían del trasfondo significativo que el tema tenía para ella, ya que marcó un antes y después en su labor en el mundo artístico. Siendo su papá uno de sus pilares, la cantautora no dudó en dedicarle la canción que habla de los momentos más importantes y difíciles de su vínculo.

Al momento de entonar las primeras estrofas del tema, las miradas se posaron en Alejandro, quien decidió acompañarla en la noche del sábado. Si bien el hombre mantuvo un semblante serio a lo largo del evento, lo cierto es que no pudo evitar quebrarse al escuchar la canción de su hija. Visiblemente emocionado, el padre de la artista demostró cuánto le afectó el tema y enterneció a los fanáticos, quienes reaccionaron en las redes sociales.

“No te preocupes, dale para adelante. Sabés que siempre vas a poder contar conmigo cuando me necesites”, fueron las palabras de apertura que se escucharon por parte del progenitor de la intérprete, al comienzo del tema. Esto desembocó en la reacción de Stoessel, que se llevó el protagonismo de la noche. “Tienen una relación amorosa, son tal para cual”, “Voy a llorar”, “Es inevitable no emocionarse”, “Qué hermoso es que la vida le haya dado la oportunidad de vivir y que esté acompañando a su hija”, fueron algunos de los tantos mensajes que dejaron los internautas.

La cantante pop deslumbró a los presentes en la noche del sábado (Gentileza Prensa Tini Stoessel)

Cabe mencionar que la salud del padre de Tini dio un brusco vuelco a inicios de 2022. En medio de la seguidillas de shows que dio en el Hipódromo de Palermo, el hombre debió ser ingresado al Sanatorio de la Trinidad de dicho barrio porteño, donde permaneció en estado crítico por un largo tiempo. Ante esta situación, la exprotagonista de Violetta se vio ante la necesidad de ponerle un freno a sus compromisos laborales.

“Mi cabeza, cuerpo y corazón no pueden concentrarse en más nada que estar acá para él. Los shows del Hipódromo los veníamos soñando y preparando juntos hace mucho tiempo. Él más que nadie quiere que los haga, por eso tomamos la decisión de posponerlos para fines de mayo, con la fe de que se recupere y vuelva a estar en primera fila como siempre”, anunció la joven a través de su cuenta oficial de Instagram.

En esa misma línea, Tini se mostró agradecida por el apoyo de sus seguidores y apostó por la pronta recuperación de su progenitor, quien pasó por momentos complicados durante el transcurso de ese año. “No tengo palabras ni fuerzas para seguir escribiendo, pero antes quiero agradecerles por el amor y el apoyo a papá. Tenemos fe y esperanza de que va a salir adelante porque está luchado mucho”

Para alegría de la cantautora, el panorama de su padre mejoró al mes siguiente. A una semana de que le otorgaran el alta, el mismo productor expresó sus agradecimientos a los especialistas que lo atendieron en su estadía en el centro de salud. “Gracias a todos los profesionales del Sanatorio Trinidad Palermo. ¡Me acaban de regalar una segunda oportunidad! Eternamente agradecido. A mi familia, sin ustedes no lo hubiese logrado. ¡Gracias!”, escribió en su cuenta en la plataforma X, previamente conocida como Twitter.