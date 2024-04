Tini Stoessel empieza su serie de shows íntimos para presentar su disco Un mechón de pelo: todos los detalles

Tini Stoessel se quebró en el lanzamiento de su nuevo disco

“Va a ser una presentación íntima, compleja, muy introspectiva contando esta historia como nunca antes lo hice en un show”, dijo Tini Stoessel hace pocos días anticipando lo que será su presentación en el Club Hurlingham en torno a las canciones de Un mechón de pelo, su flamante disco de estudio, el quinto en cuanto a su faceta como cantante.

Después de haber generado altas expectativas en su vuelta a la música, el álbum vio la luz el pasado 11 de abril y este jueves 25 inicia una serie de cinco shows que se extenderá al viernes 26, sábado 27, domingo 28 y lunes 29 de abril para estrenarlo. Las entradas para las primeras tres funciones se agotaron minutos después del anuncio, lo que llevó a este miércoles a sumar otras dos. “Estoy tan emocionada de lo que estamos armando, del equipo hermoso que está dejando el alma en cada canción. Para todas las personas que no puedan estar ahí, lo van a poder ver a través de un streaming”, dijo también la hija de Alejandro Stoessel. El show se emitirá por una conocida plataforma recién el próximo 6 de mayo.

Lo particular del asunto es que los recitales estarán abocados de forma exclusiva a estas diez nuevas canciones, que en total reúnen unos 27 minutos y 48 minutos de música. Según adelantó la propia artista, no incluirá material de lo que Tini hizo anteriormente. “Los shows serán solamente para este álbum, para mostrar Un mechón de pelo. Lo que estamos preparando es un show igual de intenso que el disco. Es algo que nunca hice en vivo, todo lo que estamos planteando y proponiendo para hacer. Es un desafío gigante como lo fue también hacer este álbum”, había dicho la cantante el día del estreno del disco a través de un vivo que emitió por su perfil de Instagram.

En la previa del inicio de la serie de conciertos, La Triple T destacó en sus redes sus sensaciones: No sé muy bien cómo explicarles la cantidad de emociones que siento por lo que va a ser este show, quiero agradecerles de todo corazón por estar ahí. Creo que va a ser una de las presentaciones más importantes y especiales de toda mi vida”, manifestó la cantante, antes de anunciar los dos nuevos recitales que completan la tanda de cinco.

Tini se reencontrará con su público argentino después de un año y medio

Tini dará cinco conciertos en Hurlingham

Parte del armado para los tres shows de Tini en el Club Hurlingham, donde presentará el álbum Un mechón de pelo (Fotos: capturas de tv)

Esta semana en LAM (América) dieron algunos detalles acerca de cómo serán estos recitales, tanto desde su armado como en cuanto al concepto. “El Club Hurlingham es significativo para Tini porque su papá es socio y pasó parte de su vida allí”, comenzaron contando en el ciclo que conduce Ángel de Brito.

“A raíz de esto, ella decide armar una puesta completamente nueva, diferente a todo lo que armó. El escenario será una obra maestra en sí misma: un arco grecorromano de 18 metros de altura especialmente diseñado para este evento, sobre una plataforma giratoria colosal de 25 metros, traída desde Alemania, será como escenario principal”, describieron mientras en pantalla se mostraban imágenes del armado de la estructura que enmarcará a estos recitales.

“Tini va a hacer un show únicamente con los temas del disco nuevo y están escribiendo lo que sería como una de obra de teatro alrededor de lo que van a ser las transiciones entre tema y tema, donde ella va a profundizar el por qué de cada uno de ellos”, explicaron a continuación.

En ese sentido, la también actriz realizó un cambio en su equipo para poder llevar adelante la puesta en escena. “Algo interesante es que ella va a cambiar de coreógrafa. Toda la vida trabajó con una, que es Marina Ahumada, y ahora cambió rotundamente. El código que va a usar es todo baile contemporáneo, no va a haber nada de reggaetón ni de pop que es lo que ella está acostumbrada”, explicaron, a la vez en que aclararon que no fue echada del equipo, sino que esta vez se encargará específicamente de la dirección y que la coreografía estará a cargo de Analía González, quien trabajó en los últimos shows de Milo J. “Lo que dicen desde adentro de la producción es que Tini quiere mostrar algo totalmente natural. Hasta incluso tiene pensado salir no a cara lavada, pero sí lo más natural posible. Ella quiere mostrar otro estilo distinto al que está acostumbrada”, detallaron.

Un arco grecorromano y una plataforma traída desde Alemania: cómo será el show de Tini para presentar su nuevo disco

Las canciones de Un mechón de pelo reflejan las distintas crisis personales, emotivas y artísticas que atravesó la cantante y actriz en el último año y medio, lo que le dio argumentos para escribir las diez canciones que le dan forma a este trabajo. “Perdón que me puse tan emocional, estoy así desde ayer a la noche. Casi que no pude dormir, es que tengo muchos sentimientos encontrados. No quería dejar de pasar por acá para decirles gracias y que no se sientan solos ni solas. Todos estamos pasando por diferentes procesos. Y de eso se trata la vida, de ser sincero con uno mismo y animarse a estar en los lugares oscuros para entender qué está pasando”, dijo llorando Tini el día que estrenó el disco. Hoy pondrá en escena estas canciones y compartirá con sus fans este pedazo de su intimidad.